 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Один из командующих КСИР Ирана рассказал о планах на войну с Израилем

Командующий ВМС КСИР заявил о готовности к любому сценарию войны с Израилем
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Иран составил несколько планов на случай войны с Израилем, страна до сих пор ведет подготовку, поскольку израильский премьер Нетаньяху «играет с огнем», сказал командующий ВМС КСИР. Иран 1 октября нанес по Израилю ракетный удар
Фото: Iranian Army / WANA / Reuters
Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иранское командование составило несколько планов действий на случай, если страна вступит в вооруженный конфликт с Израилем. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири, передает Al-Alam.

По словам Тангсири, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «играет с огнем», а потому Иран ведет подготовку к «любой ситуации».

«Эта ситуация существует уже 44 года, мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай. <...> Мы cпланировали конфликт с врагом», — сказал он.

По его словам, иранские военные в течение года проводят «многочисленные военные учения в регионе и за рубежом» для подготовки к потенциальным конфликтам, разработаны сценарии возможных столкновений.

«Мы анализируем все сценарии, которые противник может реализовать в географическом районе, например в Персидском заливе или даже за его пределами, и проводим обучение на основе этого», — сказал он.

Тангсири добавил, что Иран располагает ракетами разной дальности, беспилотниками (в том числе с искусственным интеллектом), сам строит военные корабли, и то, что можно увидеть на учениях, — это лишь часть военной мощи страны.

ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Военные Ирана полностью готовы к возможным действиям со стороны Израиля, сообщил агентству Tasnim информированный источник в Вооруженных силах страны. План, по его словам, предусматривает несколько форм ответа, какая из них будет выбрана, зависит от действий израильской стороны.

1 октября Тегеран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийство во время авиаудара в Ливане лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. ЦАХАЛ сообщила, что одной из целей были израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф, но им не нанесли ущерба. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35 ВВС Израиля.

В ЦАХАЛ предупредили о «серьезном и значимом» ответе на эту атаку. Иран в свою очередь тоже пообещал «более сильный» ответ на возможную эскалацию. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан говорил, что Израиль намерен распространить кризис в регионе, но Иран хочет предотвратить такое развитие событий.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран КСИР Израиль вооруженный конфликт
Материалы по теме
ЦАХАЛ подтвердила удары Ирана по двум авиабазам
Политика
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛ
Политика
ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 16:15
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 16:14
Посольство ответило на оскорбления российских футболистов в ФинляндииСпорт, 16:10
The Conversation сообщил о плане Байдена для Украины перед отставкойПолитика, 16:06
Умер актер, сыгравший «депутата Наливкина»Общество, 16:01
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 15:48
В Беэр-Шеве 10 человек пострадали при нападении на автовокзалеОбщество, 15:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку ОсколПолитика, 15:21
Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием близ ОдессыПолитика, 15:18
Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государствПолитика, 15:11
«Реал» продлил контракт с получившим тяжелую травму КарвахалемСпорт, 15:04
Один из командующих КСИР Ирана рассказал о планах на войну с ИзраилемПолитика, 15:03
При тушении огня в торговом центре в Дагестане пострадали трое пожарныхОбщество, 15:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:45