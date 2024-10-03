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Операция Израиля в Ливане ,  
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Politico назвала возможные цели удара Израиля для ответа Ирану

Politico: США и Израиль обсуждают удар по силам Ирана в Йемене и Сирии
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
США обсуждают возможный удар ЦАХАЛ по проиранским формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии, но считают, что ответ должен быть ограниченным. Байден отказался поддержать удар по ядерным объектам Ирана

США и Израиль обсуждают возможность удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на ракетный обстрел Ираном территории Израиля, передает Politico со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.

По словам собеседников газеты, США активно общаются с Израилем насчет ответа, который может включать в том числе удар. Среди вариантов, рассматриваются удары Израиля по формированиям, поддерживаемом Ираном, или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии.

США отдают предпочтение ограниченному ответу Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана, рассказали помощники американского президента. Два представителя американской администрации сообщили Politico, что такой ответ устроит Вашингтон, и американская сторона не намерена добиваться полного отказа Израиля от него. Это показывает ослабление влияния Байдена на события на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам Ирана
Политика
Джо Байден

Израильские чиновники сообщили The New York Times (NYT) о готовности Тель-Авива предпринять «более агрессивные» ответные меры, чем после атаки Ирана в апреле. Тогда Израиль атаковал военную авиабазу неподалеку от иранского города Исфахан. По данным NYT, неподалеку от этого места расположены ядерные объекты, Израиль попадания по ним не допускал.

Накануне Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль собрался в течение нескольких дней нанести «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку Ирана, предпринятую вечером 1 октября. Она была осуществлена после гибели лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте в результате израильского удара. Иран поддерживает «Хезболлу».

По словам собеседников портала, целями могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. В случае последующего ответа Тегерана израильская сторона не исключает удары по иранским ядерным объектам, рассказали источники.

Байден отказался поддержать возможные удары Израиля по иранским ядерным объектам и счел их нецелесообразными. Вместе с тем США поддерживают Израиль в конфликте, подчеркивал Белый дом. На фоне нового обострения Байден начал обсуждать с лидерами «Большой семерки» (G7) новые санкции против Ирана.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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