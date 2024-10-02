Премьер Израиля пригрозил Ирану расплатой за «большую ошибку»

Нетаньяху: Иран ударом по Израилю совершил большую ошибку и заплатит за это

Ликвидированные лидеры «Хезболлы» и ХАМАС не осознавали, насколько Израиль готов защищать себя, сказал Нетаньяху и добавил: «Вероятно, в Тегеране есть те, кто этого не понимает. Они поймут»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран совершил «сегодня вечером большую ошибку» и «заплатит за это», прокомментировал израильский премьер Беньямин Нетаньяху ракетный удар.

По его словам, удар провалился благодаря израильской ПВО и помощи США. Политик выразил уверенность в непонимании Ираном готовности Израиля защищать себя и решимости отомстить. Он напомнил о лидерах палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синваре и Мохаммеде Дейфе, а также лидерах ливанской «Хезболлы» Хасане Насралле и Фуаде Шукре, каждый из которых погиб в результате ударов Израиля.

«[Они] не понимали этого, и, вероятно, в Тегеране есть те, кто этого не понимает. Они поймут», — добавил премьер Израиля.

Нетаньяху призвал «силы света в мире» к объединению против Ирана и назвал противостояние между двумя государствами выбором «между тиранией и свободой, между благословением и проклятием».

Ynet выяснил, что Израиль готовится ответить в ночь на 2 октября.

Иран вечером 1 октября нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские удары по лидерам проиранских группировок. Корпус стражей исламской революции сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности — три военные базы. Тегеран назвал свои действия обоснованными, а удары — успешными.

Иранские издания заявили о значительном ущербе, который удалось нанести ВВС Израиля: Shafaqna пишет об уничтожении 20 истребителей F-35, FARS утверждает, что 80% выпущенных ракет поразили цели. Тель-Авив эту информацию отверг.