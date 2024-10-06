Премьер Словакии заявил о намерении Запада «поставить русских на колени»
Запад, помогая Украине, ставит себе целью «поставить русских на колени», считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«В стране, которая является соседом Словакии, идет военный конфликт, где действительно убивают славян и где Европа активно поддерживает эти убийства», — сказал Фицо (цитата по Pravda). По его словам, разрешить кризис военным путем нельзя.
Премьер сказал, что в следующем году по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны намерен посетить Москву. «Свобода в Словакию пришла с востока», — сказал он и призвал «автоматически» не говорить об «агентах Путина», когда звучат «положительные высказывания» о Красной армии или СССР.
Политик отметил, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но в НАТО — нет. Он пообещал, что возглавит политиков, которые будут выступать против присоединения Киева к альянсу.
Фицо 15 мая пережил покушение — в него стрелял пенсионер Юрай Цинтула, который заявил, что был не согласен с действиями словацких властей. Политик после стрельбы попал в больницу, он перенес несколько операций.
Премьер известен своей позицией против западной помощи Украине. Например, в июне он говорил, что согласие США и других западных стран на удары полученным ВСУ западным оружием по территории России говорит о желании стран Запада «не мира, а эскалации». Также он выступал за то, чтобы войска, использующие «нацистскую символику», не участвовали в боевых действиях на Украине.
Президент Владимир Путин говорил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев» и «руками Украины пытается уничтожить Россию». Последнее «абсолютно исключено», отмечал глава государства.
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