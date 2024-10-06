Фицо отметил, что конфликт на Украине нельзя решить военным путем. Он также выступил против ее членства в НАТО, но поддержал присоединение к ЕС

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Запад, помогая Украине, ставит себе целью «поставить русских на колени», считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«В стране, которая является соседом Словакии, идет военный конфликт, где действительно убивают славян и где Европа активно поддерживает эти убийства», — сказал Фицо (цитата по Pravda). По его словам, разрешить кризис военным путем нельзя.

Премьер сказал, что в следующем году по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны намерен посетить Москву. «Свобода в Словакию пришла с востока», — сказал он и призвал «автоматически» не говорить об «агентах Путина», когда звучат «положительные высказывания» о Красной армии или СССР.

Политик отметил, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но в НАТО — нет. Он пообещал, что возглавит политиков, которые будут выступать против присоединения Киева к альянсу.

Фицо 15 мая пережил покушение — в него стрелял пенсионер Юрай Цинтула, который заявил, что был не согласен с действиями словацких властей. Политик после стрельбы попал в больницу, он перенес несколько операций.

Премьер известен своей позицией против западной помощи Украине. Например, в июне он говорил, что согласие США и других западных стран на удары полученным ВСУ западным оружием по территории России говорит о желании стран Запада «не мира, а эскалации». Также он выступал за то, чтобы войска, использующие «нацистскую символику», не участвовали в боевых действиях на Украине.

Президент Владимир Путин говорил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев» и «руками Украины пытается уничтожить Россию». Последнее «абсолютно исключено», отмечал глава государства.