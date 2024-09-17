Как Роберт Фицо вытесняет оппозицию из руководства Словакии

Власти Словакии усиливают давление на оппозицию и независимые институты. ЕС в ответ может приостановить финансовую поддержку республики. Насколько далеко Роберт Фицо готов зайти в противостоянии с Брюсселем — в материале РБК

Роберт Фицо (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Как Фицо борется с оппозицией

17 сентября Национальный совет Словацкой Республики (однопалатный парламент), как ожидается, должен проголосовать по вопросу отстранения от должности вице-председателя совета Михала Шимечки, лидера оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS).

Это предложение было выдвинуто 12 сентября на внеочередном заседании совета, созванном по инициативе входящих в правящую коалицию партии «Направление — социальная демократия» (Smer) премьера Роберта Фицо и Словацкой национальной партии (SNS). Третий партнер по коалиции — партия «Голос — социальная демократия» (Hlas) изначально не хотела присоединяться к обсуждению отставки Шимечки, но позже ее представители заявили, что поддержат союзников.

Для отставки лидера оппозиции с поста вице-председателя парламента «за» должно быть подано не менее 76 голосов, а правительственная коалиция располагает 79.

На прошедших в октябре 2023 года парламентских выборах первой пришла левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer) с 23,58% голосов, второй — либеральная «Прогрессивная Словакия» (PS) с 16,37%. В том же месяце была сформирована правящая коалиция, в которую помимо Smer вошли SNS и Hlas. Робер Фицо, как лидер одержавшей победу партии, получил кресло премьера.

Представители Smer и SNS обосновали свое предложение сместить Шимечку тем, что три неправительственные организации, близкие к его родственникам, получили государственные субсидии в размере €1,18 млн якобы с помощью незаконных схем. Шимечку также упрекают в том, что он использовал летние антиправительственные демонстрации для защиты финансовых интересов своей семьи и способствовал расколу словацкого общества.

В августе в Братиславе прошли масштабные митинги против правительства Фицо — в них приняли участие почти 18 тыс. человек. Поводом стало решение министра культуры Мартины Шимковичовой уволить руководителей национального театра и галереи. Министр ранее подверглась критике за то, что объявила борьбу с «гендерной манией» и «ЛГБТ-повесткой» в культуре (ЛГБТ признано экстремистским сообществом и запрещено на территории России). Также протестующие потребовали отставки министра юстиции Бориса Суско, который выпустил из заключения бывшего специального прокурора Душана Ковачика (в 2022-м был приговорен к восьми годам за получение взятки и разглашение информации из документов дел). Оппозиция инициировала слушания в парламенте об отставке этих министров, но ее предложения были отклонены.

Сам Шимечка охарактеризовал ситуацию как массовую кампанию по дискредитации, организованную сторонниками Фицо. «Это месть мне и оппозиционной деятельности, которую мы осуществляем. Эта клеветническая кампания крайне слаба. Вы вредите себе, демонстрируя, что занимаетесь не проблемами людей, а личной местью», — заявил оппозиционный политик.

Его партия опубликовала на своем сайте данные о субсидиях на общую сумму около €49 млн организациям и учреждениям, которые связаны с представителями правящих сил и их приближенными. «Почему никто их не называет негодяями, как называют семью Михала Шимечки? Мы выступаем против двойных стандартов», — говорится в сообщении SNS.

Как отмечает чешский телеканал ČT24, возможная отставка Шимечки будет означать, что на руководящих постах в парламенте останутся только представители правящей коалиции. Всего таких должностей пять — председатель и четыре заместителя, а кресло председателя Национального совета вакантно: занимавший эту должность с октября 2023-го Петер Пеллегрини из Smer весной на всеобщих выборах был избран президентом республики. В правящей коалиции пока не договорились о новой кандидатуре на пост председателя — ожидается, что его займет представитель SNS.

До Пеллегрини президентом Словакии была представительница оппозиционной PS Зузана Чапутова, которая играла роль буфера, сдерживающего исполнительную власть.

Фицо неоднократно обвинял оппозицию в разжигании ненависти и поляризации общества. Он считает, что именно действия оппозиции стали причиной покушения, совершенного на него 15 мая. В своем первом обращении после инцидента Фицо отметил, что стрелявший в него Юрай Цинтула — «всего лишь посол зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

Словацкие СМИ, в том числе Dennik N, сообщили, что Цинтула был сторонником PS. Шимечка в ответ заявил, что Цинтула не имеет к партии никакого отношения и она на время приостанавливает «любую свою политическую деятельность, включая ранее запланированные акции». Лидер оппозиции также пожелал скорейшего выздоровления премьеру.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Премьер получил ранения в грудь, живот и руку. Врачи провели две операции, в конце мая Фицо выписали из больницы, в июле он официально вернулся к работе. Стрелявшего 71-летнего писателя Юрая Цинтулу задержали в тот же день. Он заявил, что хотел причинить вред премьеру, но не намеревался убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой Фицо. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В июле дело о покушении на политика было переквалифицировано в теракт.

Согласно соцопросу, проведенному агентством NMS Market Research в сентябре, оппозиционную PS сейчас поддерживают 24,5% словаков, в то время как Smer — 23,9%.

Может ли это усугубить конфликт Словакии с ЕС

С приходом Фицо к власти отношения страны с Евросоюзом обострились, тем более что он имел репутацию пророссийского популиста. После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой поддержки Киева и возложил на него вину за начало военных действий. В ноябре 2023 года Братислава прекратила оказывать Украине военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.

Критически в ЕС отнеслись и к внутренним реформам, продвигаемым правительством Фицо, в частности к упразднению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией в верхах (ÚSP; несколько лет назад это ведомство вело следствие в отношении представителей Smer, находившейся тогда в оппозиции, и многие из них получили обвинительные приговоры). Поправки к Уголовному кодексу, вступившие в силу в августе, также смягчили наказания за широкий спектр преступлений, в том числе за коррупцию и мошенничество.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила еще в декабре прошлого года, что предлагаемые словацким правительством изменения в уголовном законодательстве создают серьезный риск, что будет подорван принцип верховенства закона. В феврале о негативных последствиях реформы Братиславу предупредила Еврокомиссия, пригрозив возможной заморозкой финансовой помощи республике. Подобную практику власти ЕС уже применяли в отношении Польши в 2021 году, тогда причиной также стала судебная реформа, проводившаяся прежним консервативным правительством.

В июле Еврокомиссия опубликовала доклад о верховенстве закона в ЕС, указав, что Словакия может потерять доступ к финансированию со стороны союза, поскольку проводимое изменение законодательства может снизить способности ответственных органов страны расследовать дела о коррупции на высоком уровне. После этого Национальный совет внес ряд поправок в Уголовный кодекс, в том числе ужесточив наказания за преступления, связанные с махинациями со средствами из фондов ЕС. Как отмечает Politico, в результате преступления, связанные с хищением средств союза, будут караться строже, чем хищения из национального бюджета, а значит, проблема с коррупцией в стране не будет решена. Решение об упразднении спецпрокуратуры тоже осталось в силе.

Одновременно правительство Фицо оказывает давление на независимые СМИ: в июле была официально расформирована общественно-правовая телерадиокомпания RTVS, которую Фицо неоднократно обвинял в предвзятости. На ее месте была создана государственная STVR.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что ЕС занялся разработкой мер, направленных на борьбу с антидемократическими реформами словацкого правительства, в том числе подготовил решение по запуску механизма блокировки средств. По данным собеседников агентства, рассматривается решение удержать часть из выделенных Словакии из так называемых фондов сплочения ЕС €12,8 млрд. Другой вариант — заморозить полностью или частично €2,7 млрд, выделенных из фонда ЕС для борьбы с последствиями пандемии (учреждение офиса спецпрокурора было одним из условий предоставления этих средств республике). Пока окончательное решение не принято.

РБК направил запрос в Еврокомиссию.

Bloomberg отмечает, что около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируется из фондов ЕС и любые потенциальные проблемы с деньгами станут серьезным ударом для республики, которая и так страдает от чрезмерного дефицита бюджета.