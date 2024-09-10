Подразделения ВСУ, которые используют нацистскую символику, должны перестать действовать на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает Topky.sk.

«Международное сообщество должно признать, что войска, использующие нацистскую символику, <...> не могут воевать в Украине», — сказал он.

Издание упоминает украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Весной 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что бойцы батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Ведущую роль в подготовке «неонацистских подразделений» на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы «азовцы» «вливались в регулярные Вооруженные силы Украины», утверждал он.

Батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Подразделение участвовало в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. В 2023 году было включено в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы «Азова» участвовали в боях за Мариуполь весной 2022 года, в мае они сдались в плен. В сентябре того же года азовцев в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука.

Сделка состоялась при содействии Турции. Пять командиров «Азова» должны был остаться там до завершения конфликта «под личные гарантии турецкого президента» Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако в июле 2023 года они вернулись на Украину. Кремль заявил, что таким образом Киев и Анкара нарушили договоренности, Москву не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова» на Украину. Спустя месяц в Нацгвардии Украины заявили о восстановлении батальона «Азов» и его участии в боевых действиях.