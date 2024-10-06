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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за два месяца боев

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 20,8 тыс. человек с начала боев
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ за два месяца боев потеряли в Курской области более 20,8 тыс. человек, сообщило Минобороны. За сутки российские силы отразили две попытки прорыва границы около поселка Новый Путь
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боев в Курской области потеряли более 20,8 тыс. человек на этом направлении, сообщило Минобороны в сводке.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тыс. военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля», — сказано в сообщении.

Также украинская сторона потеряла 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок ЗРК и другую технику.

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях украинской армии в Курской области накануне. К тому моменту, по информации министерства, ВСУ потеряли в регионе свыше 20,6 тыс. человек.

Минобороны опубликовало кадры боев за приграничье Курской области
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За сутки, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли около 200 военнослужащих и семь единиц техники. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Также Минобороны отчиталось об отражении двух попыток украинских сил прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. ВСУ потеряли там около 20 человек убитыми и ранеными, один был пленен.

Кроме того, российская группировка войск «Север» отразила четыре контратаки украинских сил в сторону села Плехово. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, также был уничтожен один автомобиль.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там идут бои. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений. Президент России Владимир Путин пообещал, что операция украинских сил в Курской области провалится.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны Курская область ВСУ Военная операция на Украине
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