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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны опубликовало кадры боев за приграничье Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Российским военнослужащим удалось обнаружить основные узлы сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбить их из опорных пунктов в Курской области, сообщает Минобороны. Кадры боев ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

«Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север», уничтожая боевую технику и живую силу противника, вытесняют боевиков ВСУ из населенных пунктов Курской области», — говорится в сообщении.

Бойцы захватили трофейное западное оружие, флаги ВСУ и личные вещи военных. Как отметило ведомство, во время боя украинские военные пытались оказать сопротивление. Силы группировки «Север» смогли успешно отразить контратаку, в результате все военнослужащие ВСУ были убиты, а выжившие сдались в плен.

Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ прорваться в Курскую область
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Накануне Минобороны сообщило об очередных попытках ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Российским военным удалось отразить атаки, в результате ВСУ потеряли более 30 человек, еще 12 военных сдались в плен.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.

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