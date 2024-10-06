Минобороны опубликовало кадры боев за приграничье Курской области

Российским военнослужащим удалось обнаружить основные узлы сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбить их из опорных пунктов в Курской области, сообщает Минобороны. Кадры боев ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

«Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север», уничтожая боевую технику и живую силу противника, вытесняют боевиков ВСУ из населенных пунктов Курской области», — говорится в сообщении.

Бойцы захватили трофейное западное оружие, флаги ВСУ и личные вещи военных. Как отметило ведомство, во время боя украинские военные пытались оказать сопротивление. Силы группировки «Север» смогли успешно отразить контратаку, в результате все военнослужащие ВСУ были убиты, а выжившие сдались в плен.

Накануне Минобороны сообщило об очередных попытках ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Российским военным удалось отразить атаки, в результате ВСУ потеряли более 30 человек, еще 12 военных сдались в плен.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.