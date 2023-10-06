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НАТО усилит оборону на границе Польши и Белоруссии

Адмирал НАТО Бауэр: альянс усилит Брестские ворота и Сувалкский коридор
Адмирал НАТО заявил, что оборону нужно усилить на севере, юге, востоке, в космосе и интернете, в том числе — на участке длинной около 100 км на польской границе. Путин говорил о нежелании конфликта с НАТО
Адмирал Роб Бауэр
Адмирал Роб Бауэр (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Планы обороны НАТО, одобренные на саммите в Вильнюсе, включают в себя защиту от нападения России на Сувалкский коридор и Брестские ворота, заявил в интервью PAP глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, при подготовке возможного наступления в НАТО об этом будут знать «задолго». «В случае с Польшей российские войска должны были бы, среди прочего, быть переброшены в Белоруссию, а затем собраться на польской границе. Мы бы уже тогда предприняли соответствующие меры, еще до применения пятой статьи договора [НАТО о коллективной обороне]», — сказал адмирал.

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО. К усилению его защиты из-за опасений по поводу планов Москвы неоднократно призывали власти балтийских стран.

Брестские ворота — участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, между реками Нарев и Западный Буг. Польское Минобороны определяет его как «равнину между Брестом и рекой Вислой». Варшава сообщала, что эта местность — «естественная зона» для возможного нападения.

Бауэр подчеркнул, что НАТО следует усилить направления, для которых есть угроза, на восточном фланге альянса, на Крайнем Севере, Атлантическом океане, в Африке, Средиземноморье, космосе и киберпространстве. Отработка возможных боевых действий произойдет в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год.

По сведениям Financial Times, учения пройдут весной в Германии, Польше и странах Балтии. В них примут участие 41 тыс. военнослужащих, задействуют 50 кораблей, будет совершено 500–700 боевых вылетов. В качестве плана учений смоделированы действия против вероятной коалиции во главе с Россией, получившей в рамках учений название «Оккасус». Чиновники НАТО ответили, что учения призваны показать Москве готовность альянса к борьбе.

В августе польские власти объявили о планах выставить у Брестских ворот заслон из американских вертолетов Apache и танков Abrams. Эти предупреждения прозвучали одновременно с опасениями Варшавы из-за переброски по территории Белоруссии более ста бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону Сувалкского коридора.

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«Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал ситуацию белорусский президент Александр Лукашенко.

Российская сторона отвергает планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. Он рассказывал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров.

Путин не раз выдвигал обвинения в адрес НАТО в том, что те обещали не расширяться на восток, а потом «кинули, ну просто обманули». Руководство альянса отмечало, что не давало таких обещаний.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Белоруссия НАТО военные учения
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