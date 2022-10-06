Еврокомиссар Бретон: Украина не может вступить в НАТО в условиях боевых действий

В ЕС заявили, что Киев не может войти в НАТО в условиях боевых действий

По словам еврокомиссара Бретона, подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО — это скорее «политический демарш». Украина объявила о таком шаге после того, как Россия подписала договоры о присоединении новых территорий

Тьерри Бретон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Украина не может вступить в НАТО в период, когда на ее территории идут боевые действия, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил принять Украину в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал Бретон.

Как считает еврокомиссар, речь идет о «символическом политическом демарше». «Такой шаг не может осуществиться в период, когда в стране идут военные действия», — добавил он.

Зеленский объявил, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, 30 сентября — в день, когда президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Киева в альянс нужно согласие всех членов НАТО.

Ряд государств, в том числе страны Балтии, Польша, Чехия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия, выразили поддержку вступления Украины в альянс. Германия же высказалась против, отметив, что страны Запады не хотят вовлечения НАТО в конфликт. Белый дом, в свою очередь, заявил, что вопрос вступления Украины в блок нужно обсуждать «в другое время».

Российские власти неоднократно выступали против расширения НАТО на восток. Гарантии невступления Украины были одним из главных требований, которые Москва выдвигала перед началом спецоперации. А уже после того как Киев подал заявку, в российском МИДе отметили, что «закон #1 Запада гласит: «Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить».