Кремль оценил публикацию NYT о причастности Киева к убийству Дугиной
Кремль с самого начала знал от российских спецслужб, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, стоит Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки была аргументирована и показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей (а заказчики ясны) были приняты», — сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на просьбу оценить публикацию The New York Times, где говорилось, что спецслужбы США считают убийство Дугиной санкционированным в Киеве.
«Если это [данные из стати NYT] не фейк, то это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. Хочется надеяться, что это не попытка американских коллег снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинский режим», — сказал пресс-секретарь президента России.
О том, что спецслужбы США считают убийство Дугиной санкционированным в правительстве Украины, The New York Times сообщила накануне, сославшись на слова анонимных чиновников.
Собеседники газеты рассказали, что власти США не были в курсе готовящегося покушения и выступили бы против этого в случае консультаций Киева с Вашингтоном. По их словам, США никоим образом не участвовали в нападении, не передавали разведывательную информацию и не предоставляли какую-либо иную помощь.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя газете эту информацию, заявил, что Украина к убийству Дугиной не причастна. «Любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — сказал он.
Дугина погибла вечером 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец, философ Александр Дугин, возвращался с того же фестиваля в другой машине. Дугина вела программу «Наша точка зрения» на телеканале «Царьград», а также работала ведущей на «Радио «Комсомольская правда».
Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. По данным ведомства, Вовк присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. Помогал ей с поддельными автомобильными номерами и документами гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной, сообщила российская спецслужба.
Киев обвинения в причастности к убийству отрицал.