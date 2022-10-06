Кремль оценил публикацию NYT о причастности Киева к убийству Дугиной

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Клик-химия и биоортогональные реакции: почему за них дают нобелевки Футурология, 14:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Матвиенко предложила «прямо сегодня» начать переговоры с Украиной Политика, 14:17
Власти Киевской области объяснили взрывы в регионе учениями саперов Политика, 14:16
Huawei наладит выпуск микрочипов для обхода санкций США Life, 14:15
Микросервисная разработка как метод борьбы с зависимостью от западного ПО Pro, 14:07
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно Общество, 14:02
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Москву Политика, 14:02
Два российских игрока НХЛ попали в Чехию после угроз отказа во въезде Спорт, 14:02
Швеция заявила о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках» Экономика, 13:59
Столичный омбудсмен попросила Мосгорсуд проанализировать статью о фейках Общество, 13:59
Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян Общество, 13:56
В ЛНР сообщили об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватово Политика, 13:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль оценил публикацию NYT о причастности Киева к убийству Дугиной

Песков: данные NYT об участии Киева в убийстве Дугиной были Кремлю известны от спецслужб
О причастности к гибели Дарьи Дугиной украинской стороны в Кремле знали с самого начала от российских спецслужб, сообщил Дмитрий Песков. Накануне о том, что ее убийство «санкционировал» Киев, написала The New York Times
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль с самого начала знал от российских спецслужб, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, стоит Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки была аргументирована и показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей (а заказчики ясны) были приняты», — сказал представитель Кремля.

Video

Так Песков ответил на просьбу оценить публикацию The New York Times, где говорилось, что спецслужбы США считают убийство Дугиной санкционированным в Киеве.

«Если это [данные из стати NYT] не фейк, то это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. Хочется надеяться, что это не попытка американских коллег снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинский режим», — сказал пресс-секретарь президента России.

О том, что спецслужбы США считают убийство Дугиной санкционированным в правительстве Украины, The New York Times сообщила накануне, сославшись на слова анонимных чиновников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Микросервисная разработка как метод борьбы с зависимостью от западного ПО
Инструкции
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи

Собеседники газеты рассказали, что власти США не были в курсе готовящегося покушения и выступили бы против этого в случае консультаций Киева с Вашингтоном. По их словам, США никоим образом не участвовали в нападении, не передавали разведывательную информацию и не предоставляли какую-либо иную помощь.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя газете эту информацию, заявил, что Украина к убийству Дугиной не причастна. «Любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — сказал он.

Дугина погибла вечером 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец, философ Александр Дугин, возвращался с того же фестиваля в другой машине. Дугина вела программу «Наша точка зрения» на телеканале «Царьград», а также работала ведущей на «Радио «Комсомольская правда».

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. По данным ведомства, Вовк присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. Помогал ей с поддельными автомобильными номерами и документами гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной, сообщила российская спецслужба.

Киев обвинения в причастности к убийству отрицал.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Дмитрий Песков Дарья Дугина
Материалы по теме
NYT сообщила об уверенности США в причастности Киева к убийству Дугиной
Политика
МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной
Политика
ФСБ опубликовала видео с новым подозреваемым по делу об убийстве Дугиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter