Американские эксперты заявили о минимальном влиянии санкций на Рунет

Международные эксперты назвали «незначительным» влияние санкций на интернет-инфраструктуру в России. Но они указали на опасную зависимость от американского удостоверяющего центра, который выдает сайтам сертификаты безопасности

Санкции оказали незначительное влияние на Рунет: те российские компании, которые использовали зарубежную инфраструктуру, либо продолжают ею пользоваться, либо быстро нашли альтернативу. Единственное исключение — зависимость от TLS-сертификата, выдаваемого американским удостоверяющим центром Let's Encrypt (такой сертификат обеспечивает подлинность сайта и защиту пользовательских данных на нем).

Такие выводы содержатся в опубликованной статье Международного центра по изучению интернет-инфраструктуры при Калифорнийском университете (The Center for Applied Internet Data Analysis — CAIDA).

Как считали

CAIDA расположен в центре суперкомпьютеров Сан-Диего при Калифорнийском университете. Занимается составлением карты интернета (взаимосвязей между провайдерами), изучением его производительности, безопасности, стабильности и устойчивости, его влияния на экономику и политику.

Исследование влияния санкций на Рунет было сделано на гранты нескольких организаций, в числе которых Национальный научный фонд США (US National Science Foundation) и кафедра информационных и компьютерных наук Ирвина Марка и Джоан Кляйн Джекобс (US San Diego Foundation). Также помощь при составлении исследования оказывал Центр сетевых систем при Калифорнийском университете (Center for Networked Systems).

Эксперты CAIDA анализировали, какие изменения с начала спецоперации на Украине произошли в инфраструктуре, обеспечивающей работу доменов в зонах .RU и .РФ, и сравнили это с ситуацией за последние пять лет. В частности, учитывалось: