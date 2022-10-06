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Главы комитетов Госдумы попросили прокурора разобраться в снабжении тыла

Главы двух комитетов Госдумы попросили генпрокурора разобраться в снабжении тыла
Генеральному прокурору нужно проверить снабжение тыла, написали главы комитетов Госдумы. Финансирование тыла проводилось в полном объеме, «внимание, вопрос: где [все это]?» — задались депутаты вопросом
Андрей Картаполов и Василий Пискарев&nbsp;(справа)
Андрей Картаполов и Василий Пискарев (справа) (Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации )

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемами в снабжении тыла. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что нужно «перестать врать» о военной спецоперации на Украине. «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили <...>. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он.

По его словам, с начала спецоперации сводки Минобороны почти не меняются. «Уничтожили десятки снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов... И все. Ну а народ-то знает... У нас народ не глупый. Он видит, что его не воспринимают, он видит, что ему не хотят говорить ни всю правду, ни даже ее часть. Это может привести к потере кредита доверия», — предупредил глава думского комитета по обороне.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями он назвал необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. 21 сентября, спустя почти семь месяцев после начала спецоперации, Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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После начала мобилизации от граждан начали поступать информация о качестве снабжения, бытовых условиях и другие вопросы, говорил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он потребовал рассматривать каждый случай в отдельности, а допущенные ошибки — исправлять. Сообщения о недостаточном снабжении и неподходящих условиях для мобилизованных поступали и от региональных властей.

24 сентября Минобороны сообщило об освобождении от должности заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. В военном ведомстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно.

На должность замминистра обороны был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он также будет отвечать за тыловое обеспечение вооруженных сил.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума Генпрокурор Игорь Краснов Андрей Картаполов Василий Пискарев Военная операция на Украине тыл
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