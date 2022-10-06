Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение Политика, 09:52
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим падением цен на аренду однушек Недвижимость, 09:48
Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса Национальные проекты, 09:30
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с референдумами Политика, 09:30
В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты» Политика, 09:27
«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер» Общество, 09:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет Pro, 09:22
Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными Политика, 09:17
Минфин оценил доходы от ужесточения табачного регулирования в ₽100 млрд Бизнес, 09:12
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:00
Гранты на ИТ: как получить поддержку цифровых проектов Дискуссионный клуб, 09:00
«Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Pro, 08:59
Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону Технологии и медиа, 08:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными

Глава Оренбургской области Паслер: конфликт мобилизованных с руководством части исчерпан
Офицеры из Оренбурга пожаловались в письме Путину на отсутствие кроватей и слова полковника, который заявил, что «набирается мясо». По словам губернатора Паслера, руководство признало некорректность высказываний
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Конфликт мобилизованных оренбургских офицеров, пожаловавшихся в письме президенту Владимиру Путину на условия содержания и высказывания командира, с руководством части исчерпан, написал в телеграм-канале глава Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее 3 октября юрист Дмитрий Болдырев сообщил, что группа офицеров, мобилизованных из военкомата Южного округа Оренбурга, написала письмо Путину. В обращении говорилось, что в части нет кроватей и мобилизованным приходится спать на полу на матрасах, пишет «Оренбург медиа».

Помимо этого офицеры спросили полковника, который командует полком, почему нет должностей согласно их военно-учетным специальностям, на что полковник ответил им: «Вы же понимаете, что мы набираем мясо», — рассказали мобилизованные.

Паслер сообщил, что после конфликта офицеров с командиром и письма президенту в Саратов выехала комиссия для проверки. Как отметил губернатор, оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию.

«Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан. Но есть основания продолжить взаимодействие с Министерством обороны по учету военных специальностей мобилизованных граждан», — сообщил глава региона.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, всего власти намерены призвать 300 тыс. человек. 4 октября он сообщил, что 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи

С начала частичной мобилизации власти ряда регионов сообщали об ошибках, допущенных в ходе призывной кампании. Путин заявил, что все их «нужно исправить и впредь не допускать».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Оренбургская область Денис Паслер частичная мобилизация Владимир Путин Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти Орловской области «приостановили» мобилизацию
Политика
СК подтвердил возбуждение первого дела об уклонении от мобилизации
Политика
Омбудсмен призвала проверить смерть двух мобилизованных на Урале
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter