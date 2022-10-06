Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными

Офицеры из Оренбурга пожаловались в письме Путину на отсутствие кроватей и слова полковника, который заявил, что «набирается мясо». По словам губернатора Паслера, руководство признало некорректность высказываний

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Конфликт мобилизованных оренбургских офицеров, пожаловавшихся в письме президенту Владимиру Путину на условия содержания и высказывания командира, с руководством части исчерпан, написал в телеграм-канале глава Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее 3 октября юрист Дмитрий Болдырев сообщил, что группа офицеров, мобилизованных из военкомата Южного округа Оренбурга, написала письмо Путину. В обращении говорилось, что в части нет кроватей и мобилизованным приходится спать на полу на матрасах, пишет «Оренбург медиа».

Помимо этого офицеры спросили полковника, который командует полком, почему нет должностей согласно их военно-учетным специальностям, на что полковник ответил им: «Вы же понимаете, что мы набираем мясо», — рассказали мобилизованные.

Паслер сообщил, что после конфликта офицеров с командиром и письма президенту в Саратов выехала комиссия для проверки. Как отметил губернатор, оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию.

«Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан. Но есть основания продолжить взаимодействие с Министерством обороны по учету военных специальностей мобилизованных граждан», — сообщил глава региона.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, всего власти намерены призвать 300 тыс. человек. 4 октября он сообщил, что 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы России.

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С начала частичной мобилизации власти ряда регионов сообщали об ошибках, допущенных в ходе призывной кампании. Путин заявил, что все их «нужно исправить и впредь не допускать».