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Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться на гражданских женах

Глава Кузбасса Цивилев призвал мобилизованных заключить браки с гражданскими женами

Мобилизованным мужчинам следует узаконить браки с гражданскими женами, заявил губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев в эфире радио «Маяк-Кузбасс».

Глава региона в ответ на вопрос слушательницы о том, как быть ей, гражданской жене мобилизованного, рассказал, что на встрече с мобилизованными предложил им «оформить свои взаимоотношения» с гражданскими женами перед уходом на «ответственное задание».

«Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы — это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси», — сказал Цивилев.

По словам губернатора, на встрече, которая проходила в Омской области (туда отправили кемеровчан для подготовки) он предложил составить списки тех, кто согласен заключить брак со своими сожительницами. Женщин, указал Цивилев, могут привезти в Омск, туда же направят сотрудников ЗАГСа и священника.

«Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех проведется процедура регистрации брака», — так описал возможное проведение бракосочетаний губернатор. Цивилев добавил, что в ответ на эту идею мобилизованные «заулыбались» и сказали «да-да-да».

Те, кого призвали в рамках частичной мобилизации, получили возможность регистрировать браки прямо в день подачи заявления. Заключить браки возможно в том числе и в выездном формате, как это описал Цивилев.

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Под Курском 3 октября в таком формате сыграли свадьбу сразу 15 пар из Белгородской области. Мобилизованные жители прибыли в соседний регион на подготовку, и их поженили прямо в поселке, где находится воинская часть.

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Кузбасс Кемеровская область Сергей Цивилев частичная мобилизация заключение брака
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