Колесникова призвала к бойкоту поддержавших власти производителей

Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Находящаяся под арестом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выпустила видеообращение к гражданам, в котором призвала к бойкоту производителей товаров, которые поддержали власть. Обращение опубликовано на YouTube-канале Виктора Бабарико, штаб которого во время избирательной кампании возглавляла Колесникова.

Обращение было записано заранее. Оно начинается словами: «Если вы смотрите это видео — значит меня арестовали».

«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются», — призвала Колесникова. По ее мнению, граждане страны больше не могут доверять банкам республики.

«Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем», — добавила она.

«Мы не пропадем, а что будет делать государство, которое станет изгоем для собственных граждан? Что будет делать государство, которому граждане объявили бойкот», — задала вопрос лидер оппозиции.