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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

По словам ее помощницы, отъезд никак не связан с уголовным делом против совета или с эмиграцией
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС)

Нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии и улетела в Германию. Об этом Tut.by заявила помощница писательницы.

«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала помощница.

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Светлана Алексиевич

По ее словам, отъезд Алексиевич из Белоруссии никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции или с эмиграцией. «Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — пояснила помощница.

Отвечая на вопрос, когда Алексиевич вернется в Белоруссию, помощница сказала, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события в стране, а также от самочувствия писательницы.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, объявленными ЦИК, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, и обвинила власти республики в фальсификации. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской заявили, что она получила 70–80% голосов. После выборов в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский (слева направо)

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Спустя пять дней после выборов Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции. В него, по ее словам, должны были войти те, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти. 20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк (освобожден от должности 9 сентября) заявил, что создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Власти возбудили уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране сохраняют Алексиевич и Дылевский.

Авторы
Андрей Гатинский, Михаил Юшков
Белоруссия Германия оппозиция Светлана Алексиевич
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