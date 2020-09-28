Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

По словам ее помощницы, отъезд никак не связан с уголовным делом против совета или с эмиграцией

Светлана Алексиевич (Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС)

Нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии и улетела в Германию. Об этом Tut.by заявила помощница писательницы.

«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — сказала помощница.

По ее словам, отъезд Алексиевич из Белоруссии никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции или с эмиграцией. «Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — пояснила помощница.

Отвечая на вопрос, когда Алексиевич вернется в Белоруссию, помощница сказала, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события в стране, а также от самочувствия писательницы.