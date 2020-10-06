В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

В отношении тех, кто решился покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы международного права. Азербайджан также пообещал гуманитарные коридоры и для армянских военных, пожелавших добровольно сдаться

Последствия ракетного обстрела в Степанакерте (Фото: Давид Гахраманян / EPA / ТАСС)

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны страны Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

В отношении всех, кто захочет покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы и принципы международного права. Эйвазов добавил, что гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия, танки.

6 октября Минобороны Армении сообщило, что армия Азербайджана возобновила ракетные обстрелы Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Несколько кассетных снарядов из установок «Смерч» разорвались в центре города, недалеко от местного офиса Международного Красного Креста.