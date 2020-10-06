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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

В отношении тех, кто решился покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы международного права. Азербайджан также пообещал гуманитарные коридоры и для армянских военных, пожелавших добровольно сдаться
Последствия ракетного обстрела в Степанакерте
Последствия ракетного обстрела в Степанакерте (Фото: Давид Гахраманян / EPA / ТАСС)

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны страны Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

В отношении всех, кто захочет покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы и принципы международного права. Эйвазов добавил, что гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

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Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия, танки.

6 октября Минобороны Армении сообщило, что армия Азербайджана возобновила ракетные обстрелы Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Несколько кассетных снарядов из установок «Смерч» разорвались в центре города, недалеко от местного офиса Международного Красного Креста.

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В Баку пригрозили использовать оружие большой разрушительной силы против армянской армии, если та решится на применение противовоздушных комплексов «Искандер». Ранее в Ереване заявили, что будут использовать «Искандеры» против турецких истребителей F-16, если те окажутся в зоне конфликта.

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Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во вторник заявлял, что в Нагорный Карабах стягиваются желающие заработать на войне боевики из ближневосточных террористических группировок. По данным СВР, в зоне конфликта находятся уже несколько тысяч радикалов.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
Азербайджан гуманитарный коридор Армения Нагорный Карабах
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