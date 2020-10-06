В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян
Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны страны Анар Эйвазов, сообщает издание Report.
В отношении всех, кто захочет покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы и принципы международного права. Эйвазов добавил, что гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.
Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия, танки.
6 октября Минобороны Армении сообщило, что армия Азербайджана возобновила ракетные обстрелы Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Несколько кассетных снарядов из установок «Смерч» разорвались в центре города, недалеко от местного офиса Международного Красного Креста.