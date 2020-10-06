Оппозиция добилась отмены результатов выборов в Киргизии

Сотрудники правоохранительных органов поначалу использовали в киргизской столице водометы и светошумовые гранаты (в ответ митингующие забрасывали их камнями, некоторые СМИ сообщали об использовании «коктейлей Молотова»), но по мере увеличения численности протестующих действия силовиков становились все менее активными. По данным Министерства здравоохранения республики, в результате беспорядков в Бишкеке один человек погиб, 590 пострадали.

Кроме того, в понедельник оппозиция сформировала координационный совет, в который вошли представители социал-демократов, партий «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол», «Замандаш». Руководителем объединения стал лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Подробного плана действий оппозиционеры не представили.

Чем закончились выборы В выборах 4 октября приняли участие 16 партий, из которых 7-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели только четыре — «Биримдик» («Единство») с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,11%. Явка составила 56,5%. «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» можно считать проправительственными. В «Биримдик» состоит брат нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова — Алсынбек, председатель партии Марат Аманкулов заявил о поддержке политики главы государства. Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с бывшим высокопоставленным чиновником киргизской таможни Раимбеком Матраимовым, ставшим фигурантом расследования OCCRP, «Радио Свобода» и портала Kloop — они утверждают, что он вывел из страны по меньшей мере $700 млн. Обе партии, набравшие в сумме почти половину голосов, как самостоятельные политические силы в выборах принимали участие впервые. При этом в парламент не прошли партии, которые являлись в свое время влиятельными политическими силами. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали проведения новых выборов.

Во вторник утром ЦИК республики заявила о признании выборов недействительными. «Нарушения на выборах были, довольно массовые, но на решение признать выборы недействительными повлияли ночные события», — уверен киргизский политолог, директор аналитического фонда «Эльчи» Денис Бердаков.

В преддверии выборов эксперты прогнозировали акции протеста и период нестабильности. «Уровень недоверия к власти очень высок, особенно на фоне пандемии коронавируса. Президент Жээнбеков не смог выстроить баланс сил в стране, развивать экономику и при этом эффективно администрировать систему управления, что и вылилось в противостояние различных элитных групп», — поясняет Бердаков.

Пандемия обнажила многие проблемы в системе государственного управления, в стране были перебои с самыми обычными медикаментами, согласен другой киргизский эксперт, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Многие потеряли работу, кризис охватил разные отрасли, в частности туристическую, продолжает он. На этом фоне переизбрание в парламент депутатов предыдущего созыва и высокий результат партии «Мекеним Кыргызстан» вызвали в обществе серьезное недовольство, говорит Шестаков.

Почему бездействуют власти

В ночь на вторник и во вторник в Киргизии наблюдался вакуум власти, поясняет уникальность ситуации Бердаков.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков ранним утром 6 октября обратился к согражданам, заявив, что в стране была попытка захвата власти, и призвал все политические силы вернуться в правовое поле. Его местонахождение точно неизвестно. Днем 6 октября источник «Интерфакса» заявил, что президент в резиденции в южной части столицы, но эта информация пока не подтверждена.

Киргизский парламент, который формально еще является действующим, 6 октября попытался провести заседание в одной из гостиниц Бишкека, однако кворум собрать не удалось. Ожидалось, что парламент соберется в среду, чтобы рассмотреть выдвинутые оппозицией кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства, сообщил во вторник вице-спикер парламента Мирлан Бакиров. «Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов», — приводит его слова «Интерфакс».

Но откладывать утверждение премьера до среды не стали — вечером во вторник собравшиеся в гостинице депутаты проголосовали за нового главу правительства — им стал освобожденный накануне экс-депутат Садыр Жапаров. Бывший премьером Кубатбек Боронов подал в отставку.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов, как сообщила РБК его советник Гуля Алмамбетова, подал в отставку. Она перечислила причины этого решения: захвачен Белый дом, глава государства «не контролирует ситуацию, депутаты старого парламента не нашли механизма взаимодействия, депутаты нового парламента еще не вступили, итоги голосования еще не определены». Алмамбетова также уточнила, что протестующие заняли и другие государственные здания, в том числе мэрию — там «дружинники, захватчики». «Поэтому мэр счел нужным добровольно сложить свои полномочия», — резюмировала она.

По сообщениям очевидцев, ситуация в киргизской столице во вторник была спокойной, но так было не во всех районах страны — золотоносное месторождение Джеруй было разграблено, сообщило издание 24.kg.

Когда пройдут новые выборы

Зампредседателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов сообщил, что новые парламентские выборы будут назначены в течение двух недель, а пройдут через 60 дней. Ближайшие две недели станут самым сложным периодом, прогнозирует Бердаков. «Мы стоим на грани противостояния 15 элитных групп, всех против всех. Все политики стягивают к себе лояльные силовые, финансовые, медиагруппы. При этом сами группы крайне недоговороспособны на длительный период, поэтому ближайшее время и весь период до выборов будет очень сложным», — прогнозирует он.

Бекматов уверен, что партии, активно поддержавшие протесты, смогут получить на новых выборах гораздо больше голосов, чем 4 октября. На высокий результат могут рассчитывать социал-демократы и «Ата Мекен», так что расклад сил в парламенте может оказаться совершенно иным. После выборов возможна и отставка президента — либо добровольная, либо импичмент, допускает он.

Страна переживала не менее сложные периоды в 2005 и 2010 годах (тогда из страны бежали президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев), но тогда оппозиция была лучше организована, оперативно реагировала на происходящее, отмечает Шестаков. Сейчас же, по его словам, правовой вакуум: президент неизвестно где, парламент не может работать, число заболевших коронавирусом растет. Ожидать какого-либо изменения в отношениях с Россией в этот период, да и после новых выборов не стоит. Те, кто вошел в состав оппозиционного координационного совета, — это представители прошлого руководства республики, которые так или иначе взаимодействовали с Москвой и хорошо известны ей, поясняет эксперт.