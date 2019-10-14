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Лавров сообщил о поступлении в МГИМО по совету мамы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по совету мамы, но изначально собирался учиться в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ). Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Первого канала», посвященного 75-летнему юбилею МГИМО.

По словам министра, мама настояла, чтобы он подал в документы в МГИМО, так как вступительный экзамен там был раньше, чем в МИФИ. «Ну, ради бога, раз ты хочешь в МИФИ — иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО — 1 июля. Что тебе стоит?» — вспоминает Лавров слова своей мамы (цитата по ТАСС).

Во время интервью глава МИДа также вспомнил, что на первом курсе он и нынешний ректор МГИМО Анатолий Торкунов, будучи членами стройотряда, участвовали в строительстве телебашни «Останкино». В частности, они рыли котлован под фундамент башни.

Московский государственный институт международных отношений был основан в 1944 году. Сегодня, 14 октября, он празднует свой 75-летний юбилей. Ранее преподавателей, студентов и выпускников вуза с праздником поздравил президент России Владимир Путин.

Теги: Сергей Лавров, МГИМО, поступление
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