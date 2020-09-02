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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге лучших вузов мира

Вуз занял 174-ю строчку, что на 15 позиций выше, чем годом ранее. Кроме МГУ в рейтинге еще 47 российских высших школ. В первую десятку THE входят только вузы США и Великобритании
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 174-ю позицию в рейтинге лучших вузов мира, подготовленном британским журналом Times Higher Education (THE). По сравнению с прошлым годом МГУ поднялся на 15 строчек — в рейтинге-2019 он занимал 189-е место.

Сейчас МГУ делит 174-ю позицию с британским Эксетерским университетом. Всего в рейтинг вошли 1527 учебных заведений из 93 стран. Московский государственный университет оказался единственным российским вузом в топ-200 списка.

Кроме МГУ в рейтинге значатся еще 47 вузов России (на девять больше, чем в прошлом году). Выше всего расположились Московский физико-технический институт (МФТИ, 201–250-е место) и Высшая школа экономики (251–300-е место).

МГУ опустился на шесть строчек в Шанхайском рейтинге вузов
Общество
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В первую десятку рейтинга вошли только вузы США и Великобритании. На первом месте, как и в прошлом году, оказался Оксфордский университет. Следующие четыре строчки занимают американские вузы — Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский и Массачусетский технологические институты. Кроме того, в топ-10 оказались британский Кембридж, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский, Принстонский и Чикагский университеты (все четыре — в США).

В августе был опубликован Академический рейтинг университетов мира 2020 года (известный как Шанхайский рейтинг). МГУ занял в нем 93-ю позицию, опустившись на шесть строчек по сравнению с 2019 годом.

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

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По словам проректора МГУ Леонида Гусева, попадание в топ-100 Шанхайского рейтинга является хорошим результатом, а снижение позиции вуза находится в пределах погрешности.

До этого в июне Московский государственный университет оказался на 74-м месте рейтинга лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021.

Автор: Михаил Котляр
Теги: МГУ, образование, рейтинг, университет
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