Путин наградил орденом ректора МГИМО

Анатолий Торкунов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ректор награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Окончил МГИМО, факультет международных отношений. Был избран ректором вуза в 1992 году, затем неоднократно переизбирался на эту должность.

Ранее Торкунов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.