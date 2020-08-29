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Общество ,  
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Путин наградил орденом ректора МГИМО

Анатолий Торкунов
Анатолий Торкунов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ректор награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

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Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Окончил МГИМО, факультет международных отношений. Был избран ректором вуза в 1992 году, затем неоднократно переизбирался на эту должность.

Ранее Торкунов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.

Президент наградил 23 августа орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени космонавта, командира отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олега Кононенко за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, мужество и высокий профессионализм.

Теги: МГИМО, Владимир Путин, орден, награждение
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