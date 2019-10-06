Второй осведомитель в «украинском деле» Трампа дал показания разведке

Такую информацию раскрыл адвокат. Имена людей, которые сообщили подробности разговора Трампа с Зеленским, до сих пор неизвестны. Утверждается, что он уже успел поговорить с представителем разведки

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Адвокат Марк Заид, представляющий интересы осведомителя, сообщившего детали беседы президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, в интервью телеканалу ABC подтвердил, что есть и второй свидетель, у которого есть важная информация по этому делу, передает Reuters. По его словам, последний также является представителем спецслужб и уже рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону, что именно ему известно об этом деле.

Личность осведомителя пока не раскрывается. Ранее утверждалось, что при телефонном разговоре Трампа с Зеленским 25 июля присутствовали лишь государственный секретарь Майк Помпео и советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности Кит Келлог.

Именно со слов первого осведомителя стало известно о том, что Трамп требовал от Зеленского возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Эти обвинения вынудили Белый дом опубликовать расшифровку беседы. Из нее следовало, что Трамп действительно упоминал дело Байдена-младшего, однако условий при этом не ставил.

Зеленский, в свою очередь, утверждает, что в ходе разговора 25 июля на него никто не давил. При этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что дело компании Burisma, с которой был связан Хантер Байден, будет пересмотрено. Он объяснил это тем, что Генпрокуратура планирует изучить все закрытые при прежних властях дела на предмет незаконных процессуальных решений.

Тем не менее, подозрения в адрес президента привели к тому, что спикер палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента. Трамп назвал происходящее попыткой переворота, обвинил Байдена, что тот давил на Украину с целью прекратить расследование, и предложил Китаю также изучить деятельность Хантера Байдена, поскольку последний теперь работает в этой стране.