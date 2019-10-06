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Байден сравнил Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона
По мнению Байдена, президентов Трампа и Вашингтона отличает способность лгать. На фоне скандала вокруг разговора лидеров США и Украины рейтинг Байдена упал почти до минимума
Джо Байден (Фото: Ringo H.W. Chiu /AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа в колонке для The Washington Post. По его мнению, Трамп злоупотребляет полномочиями и попросил три страны о вмешательстве в выборы.

По мнению бывшего вице-президента, Трамп не понимает всей ответственности, которая ложится на плечи главы государства. «Наш первый президент Джордж Вашингтон, как известно, не умел лгать. Президент Трамп похоже не умеет говорить правду, ни о чем. Он клевещет на любого, кого считает угрозой», — говорится в материале.

Байден заявил, что Трамп использует свою должность для продвижения личных политических интересов, а не работает во благо государства. Действующий президент считает, что его пост дает ему право делать что угодно и не нести никакой ответственности, добавил он.

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Байден поблагодарил анонимного информатора из разведслужб, сообщившего начальству о вызвавшей у него беспокойство беседе Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший вице-президент отметил, что глава государства в США не может быть выше закона, это основополагающий принцип американской системы управления.

Согласно стенограмме беседы Трампа с Зеленским, стороны обсуждали возможность возобновления расследования в отношении украинской компании Burisma Holdings, в которой работал сын Байдена Хантер. Трамп отметил, что Байден-старший рассказывал, как ему удалось добиться увольнения прокурора, который вел дело.

Узнавший о разговоре сотрудник разведки сообщил начальству, что Трамп пытается добиться вмешательства иностранного государства в выборы президента в 2020 году и хочет начать расследование в отношении политического конкурента — Байден намерен побороться за пост главы государства. Демократы в палате представителей запустили процедуру импичмента, усмотрев в действиях Трампа нарушение закона, сам президент считает происходящее «охотой на ведьм».

На фоне скандала рейтинг Байдена среди представителей Демократической партии опустился до 26,2%, тогда как в мае его показатели достигали 41,4%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джо Байден, Дональд Трамп
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