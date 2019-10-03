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СМИ узнали о втором свидетеле разговора Трампа и Зеленского

Помимо госсекретаря Майка Помпео при июльском разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского присутствовал советник вице-президента США Майка Пенса Кит Келлог, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Этот разговор позднее стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Кит Келлог — советник вице-президента по национальной безопасности. «Возможно, наиболее важно то, что один из главных советников Пенса принимал участие в разговоре [Трампа и Зленского] 25 июля», — пишет издание.

Из этого издание делает вывод, что Пенс должен был получить расшифровку разговора спустя несколько часов. При этом, отмечает WP, официально представители вице-президента опровергают его осведомленность о попытках Трампа оказать давление на Зеленского в расследовании против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Как утверждает газета, Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского. Так, например, по словам источников, Трамп дал Пенсу указание не посещать инаугурацию украинского президента, в том время как сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Спустя несколько месяцев Трамп через Пенса потребовал от Зеленского более активных действий по борьбе с коррупцией, сообщили источники. По их словам, после телефонного разговора двух президентов стало ясно, что эти действия, вероятно, включают и расследование в отношении Байдена.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщила, что в телефонном разговоре лидеров США и Украины принимал участие Госсекретарь США Майк Помпео.

Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

25 сентября Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого послужила публикация WSJ, в котором утверждалось, что Трамп пытался надавить на Зеленского, чтобы президент Украины посодействовал расследованию против сына Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден — один из потенциальных противников Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Стенограмма разговора американского и украинского президентов, которую опубликовал Белый дом подтвердила, что в ходе переговоров Трамп упоминал ситуацию с сыном Джо Байдена. Зеленский в ответ на просьбу американского президента заверил Трампа, что в сентября начнет работать новый генпрокурор, который будет «на 100% его человеком», и «изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул».

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, телефонный разговор
Материалы по теме
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
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