СМИ узнали о втором свидетеле разговора Трампа и Зеленского

Помимо госсекретаря Майка Помпео при июльском разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского присутствовал советник вице-президента США Майка Пенса Кит Келлог, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Этот разговор позднее стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Кит Келлог — советник вице-президента по национальной безопасности. «Возможно, наиболее важно то, что один из главных советников Пенса принимал участие в разговоре [Трампа и Зленского] 25 июля», — пишет издание.

Из этого издание делает вывод, что Пенс должен был получить расшифровку разговора спустя несколько часов. При этом, отмечает WP, официально представители вице-президента опровергают его осведомленность о попытках Трампа оказать давление на Зеленского в расследовании против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Как утверждает газета, Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского. Так, например, по словам источников, Трамп дал Пенсу указание не посещать инаугурацию украинского президента, в том время как сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Спустя несколько месяцев Трамп через Пенса потребовал от Зеленского более активных действий по борьбе с коррупцией, сообщили источники. По их словам, после телефонного разговора двух президентов стало ясно, что эти действия, вероятно, включают и расследование в отношении Байдена.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщила, что в телефонном разговоре лидеров США и Украины принимал участие Госсекретарь США Майк Помпео.