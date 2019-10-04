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Политика ,  
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Генпрокуратура Украины пересмотрит дело Burisma
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что его ведомство пересматривает все производства, закрытые при прежнем руководстве, в том числе и дело, получившее огласку после телефонного разговора Трампа и Зеленского
Руслан Рябошапка (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Генеральная прокуратура Украины проводит аудит всех принятых при прежнем руководстве решений о закрытии производств, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, занявший свой пост 29 августа. 

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал генпрокурор, отвечая на брифинге (трансляция его велась на канале Генпрокуратуры в YouTube) на вопрос о судьбе дел компании Burisma, среди фигурантов которых упоминается сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

По словам Рябошапки, в списке подлежащих аудиту производств есть полтора десятка таких, где «могут быть причастными и могут быть фигурантами» бывший министр экологии природных ресурсов и владелец Burisma Group Николай Злочевский и подобные фигуры. И по мере проведения аудита число таких дел может увеличиться, заметил прокурор.

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«Ключевые слова были не «Байден» и не «Burisma». Ключевыми словами были те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством, в том числе среди этого большого количества дел могут быть и те, с этими двумя словами», — объяснил Рябошапка.

Отвечая на вопрос, как он воспринял упоминание своей фамилии в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Рябошапка сказал, что его реакция была «спокойной и профессиональной». «Прокуратура вне политики», — пояснил он.

Политика
WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из расшифровки следует, что Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings Хантером Байденом. Зеленский в ответ пообещал, что этим займется новый генпрокурор, который «будет на 100% его человеком».

Отвечая на вопрос журналиста, как можно быть уверенным в справедливости расследования дел Burisma после таких слов Зеленского, генпрокурор сказал, что это должны показать дела, а не слова. «Наша прокуратура будет открытой, публичной и прозрачной, насколько это возможно в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Вы будете видеть и понимать ход расследования. Дела покажут, словами убедить никого нельзя», — сказал Рябошапка.

Он также заверил журналистов, что ни один из украинских и иностранных политиков или чиновников не звонил ему и не пытался оказать влияние на решения по конкретным уголовным делам.

Политика
Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена

30 сентября Зеленский заявил, что на Украине не будут вести расследований по приказам из других стран, но правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения украинских законов.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Джо Байден, Украина, Генпрокуратура Украины
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