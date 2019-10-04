Генпрокуратура Украины пересмотрит дело Burisma

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что его ведомство пересматривает все производства, закрытые при прежнем руководстве, в том числе и дело, получившее огласку после телефонного разговора Трампа и Зеленского

Руслан Рябошапка (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Генеральная прокуратура Украины проводит аудит всех принятых при прежнем руководстве решений о закрытии производств, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, занявший свой пост 29 августа.

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал генпрокурор, отвечая на брифинге (трансляция его велась на канале Генпрокуратуры в YouTube) на вопрос о судьбе дел компании Burisma, среди фигурантов которых упоминается сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

По словам Рябошапки, в списке подлежащих аудиту производств есть полтора десятка таких, где «могут быть причастными и могут быть фигурантами» бывший министр экологии природных ресурсов и владелец Burisma Group Николай Злочевский и подобные фигуры. И по мере проведения аудита число таких дел может увеличиться, заметил прокурор.

«Ключевые слова были не «Байден» и не «Burisma». Ключевыми словами были те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством, в том числе среди этого большого количества дел могут быть и те, с этими двумя словами», — объяснил Рябошапка.