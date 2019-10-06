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Политика ,  
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Мадуро предложил создать план сотрудничества России и Венесуэлы на 10 лет
По словам Мадуро, это нужно, чтобы «четко представлять наше будущее». Российский вице-премьер Борисов заявил, что план сотрудничества будет документом стратегического характера и охватывать как торговлю, так и культуру
Николас Мадуро (Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает хорошей идеей выработать план сотрудничества с Россией на 10 лет, об этом он сообщил по итогам встречи с вице-премьером Юрием Борисовым, передает ТАСС.

«Мне кажется, хорошая идея — выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее», — сказал Мадуро.

В свою очередь Борисов заявил, что Россия и Венесуэла планируют разработать план сотрудничества как минимум 2030 года. По его словам, это будет документ «стратегического характера», определяющий торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения Москвы и Каракаса.

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Вице-премьер заявил, что его визит в Венесуэлу носил «чисто технический характер». Стороны обсуждали увеличение товарооборота и восстановление венесуэльской экономики.

Мадуро же заявил, что Москва и Каракас продлили контракты в военно-технической сфере и договорились о новых проектах в агропромышленнном комплексе.

В конце сентября Мадуро посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным и российскими предпринимателями. За последние несколько месяцев товарооборот между странами вырос на 10%, говорил Путин, отметив, что значительную роль в этом играют поставки сельхозпродукции. «Мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество», — сказал он.

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Вскоре после возвращения на родину Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прибыла группа российских специалистов, обслуживающих военную технику. Он добавил, что Путин предложил ему всю политическую, дипломатическую и военную поддержку «ради мира и будущего нашего народа».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Николас Мадуро, сотрудничество
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