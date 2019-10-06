Мадуро предложил создать план сотрудничества России и Венесуэлы на 10 лет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает хорошей идеей выработать план сотрудничества с Россией на 10 лет, об этом он сообщил по итогам встречи с вице-премьером Юрием Борисовым, передает ТАСС.
«Мне кажется, хорошая идея — выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее», — сказал Мадуро.
В свою очередь Борисов заявил, что Россия и Венесуэла планируют разработать план сотрудничества как минимум 2030 года. По его словам, это будет документ «стратегического характера», определяющий торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения Москвы и Каракаса.
Вице-премьер заявил, что его визит в Венесуэлу носил «чисто технический характер». Стороны обсуждали увеличение товарооборота и восстановление венесуэльской экономики.