Мадуро предложил создать план сотрудничества России и Венесуэлы на 10 лет

Мадуро предложил создать план сотрудничества России и Венесуэлы на 10 лет

По словам Мадуро, это нужно, чтобы «четко представлять наше будущее». Российский вице-премьер Борисов заявил, что план сотрудничества будет документом стратегического характера и охватывать как торговлю, так и культуру

Николас Мадуро (Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает хорошей идеей выработать план сотрудничества с Россией на 10 лет, об этом он сообщил по итогам встречи с вице-премьером Юрием Борисовым, передает ТАСС.

«Мне кажется, хорошая идея — выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее», — сказал Мадуро.

В свою очередь Борисов заявил, что Россия и Венесуэла планируют разработать план сотрудничества как минимум 2030 года. По его словам, это будет документ «стратегического характера», определяющий торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения Москвы и Каракаса.

Вице-премьер заявил, что его визит в Венесуэлу носил «чисто технический характер». Стороны обсуждали увеличение товарооборота и восстановление венесуэльской экономики.