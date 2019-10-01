Венесуэла расплатилась с Россией в рублях

Замглавы Минфина сообщил РБК, что возможность расплатиться рублями Россия дает всем должникам

Очередную выплату по выданному Россией кредиту в $3,15 млрд Венесуэла произвела в российских рублях. «Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор», — сообщил РБК заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Ранее сообщалось, что Венесуэла выплатила России очередной транш в счет обслуживания долга (его объем, по словам главы Минфина и первого вице-премьера Антона Силуанова, должен был составить $200 млн), однако в каких именно активах был произведен этот платеж, известно не было.

После того, как США ввели санкции против правительственных органов Венесуэлы, проведение платежей в безналичных долларов стало практически невозможным. Эксперты предполагали, что Каракас может провести платеж в другой валюте либо использовать бартер, рассчитавшись с Россией нефтью или золотом.

Международные резервы Венесуэлы на прошлой неделе снизились до $7,88 млрд, минимума с 1989 года, сообщил инвестбанк Caracas Capital. Сокращение за неделю составило $412 млн, что Caracas Capital связывал с подготовкой к выплате России $200 млн.