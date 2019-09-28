Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Об этом венесуэльский лидер заявил после возвращения из России. Речь идет о группе российских специалистов, обслуживающих военную технику

Николас Мадуро (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере. Об этм Мадуро сообщил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Они прибыли несколько дней назад, я собирался в Москву, и приземлялись два самолета с военно-техническим персоналом. Они заменят тех, кто прибыл в страну в начале года», — сказал Мадуро.

Президент Боливарианской республики также заметил, что во время своего недавнего визита в Москву его коллега Владимир Путин предложил ему максимальную поддержку в нескольких областях.

«Президент Путин ратифицировал всю свою политическую поддержку, всю свою дипломатическую поддержку и всю свою военную поддержку Венесуэле ради мира и будущего нашего народа», — сказал венесуэльский лидер.