Какие степени присваивали кубинцам в России В 1963 году Фиделю Кастро, руководившему Кубой с 1959 до 2008 года, была присвоена степень почетного доктора юридических наук МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2013 году его сыну Фиделю Кастро Диас-Баларту тоже было присвоено звание почетного профессора МГУ. Год назад Кастро-младший покончил с собой из-за сильной депрессии в связи со смертью отца.

Сэкономить на нефти

20 сентября Борисов сообщил о подписании «дорожной карты» для реализации программы модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность острова. «Вы все знаете, что Куба находится под серьезным санкционным воздействием и испытывает большой дефицит поставки нефтепродуктов. Реализация этой программы позволит в перспективе на треть снизить поставки нефти извне и сэкономит Кубе $1,8 млрд», — говорил Борисов.

Куба добывает примерно 50 тыс. барр. нефти в сутки, а потребляет 160–170 тыс. барр. (данные ценового агентства Argus). С 2000 года восполнить этот дефицит стране активно помогает Венесуэла. Тогда было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве, и Куба получила возможность импортировать венесуэльские нефть и нефтепродукты в обмен на товары и услуги (например, страна посылает в Венесуэлу медиков). По такой схеме Венесуэла поставляла на Кубу около 100 тыс. барр. нефти и нефтепродуктов в сутки.

Но в 2015–2016 годах поставки стали снижаться: из-за кризиса объемы добычи в Венесуэле упали, и страна ограничила отгрузки. В последующие годы ситуация только ухудшилась: в 2017 году США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, что усугубило ситуацию, а в 2019 году — санкции в отношении компаний, которые занимались перевозкой нефти из Венесуэлы на Кубу. Уже в 2018 году импорт нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы составлял всего 42 тыс. барр. в сутки, приводило Argus оценку кубинских властей. В сентябре 2019 года Куба ограничила движение транспорта и сократила производство, чтобы сэкономить ресурсы для работы больниц и других учреждений.

Куба пыталась восполнить дефицит поставками из Ирана, России, Анголы и других стран. Например, в 2017 году кубинская Cubametales договорилась о покупке у «Роснефти» 250 тыс. т нефти и нефтепродуктов. Но республика столкнулась с трудностями: стране пришлось покупать нефть и нефтепродукты по рыночным ценам за живые деньги. Россия готова увеличить экспорт на остров, но вопрос упирается в финансы, рассказывал министр энергетики Александр Новак в 2017 году. «Будут найдены ресурсы, значит, будут поставлять. Это же не благотворительность», — объяснил министр.

Куба давно пытается увеличить собственную добычу с помощью иностранных партнеров, в том числе российских. В стране пытались работать «Газпром нефть» и «Зарубежнефть», но нефть не нашли: первая потеряла на разведке $12 млн, вторая — €100 млн. С 2014 года бизнес на Кубе развивает «Роснефть»: компания договорилась с Cupet о добыче на месторождении Варадеро, а с 2018 года ведет работу на кубинском шельфе.

Однако Россия не единственный партнер Кубы по добыче нефти, отметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Китай получил права на геологоразведку и будущее участие в нефтяных проектах Кубы. Кроме того, китайцы очень активно занимают гражданский машиностроительный рынок, поставляя туда разные виды промышленного и транспортного оборудования», — пояснил эксперт. Прежде всего речь идет о крупнейшей нефтяной китайской компании CNPC, подытожил Кашин.

Военно-техническое сотрудничество

Тема военно-технического сотрудничества (ВТС) в повестке сведена к минимуму, говорит источник РБК, близкий к МИДу. Вероятно, предметом обсуждения может стать восстановление радиолокационного центра в Лурдесе, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Центр функционировал до 2002 года. Основной его задачей являлась прослушка объектов на американской территории.

Сейчас Кубу стоит рассматривать в контексте политических событий в Венесуэле, подчеркивает Фролов. По его словам, для официального правительства Венесуэлы и тех, кто его поддерживает, Куба является трамплином, тыловой базой.

«Не секрет, что у руководства Венесуэлы и Кубы очень тесные взаимоотношения. Куба для Мадуро — некая гавань безопасности и ближайший союзник. Поэтому любые наши движения по Кубе в значительной степени мотивированы ситуацией нашей политики в отношении Венесуэлы», — заключил Фролов.

Последнее кредитное соглашение в сфере ВТС с Кубой было подписано в начале этого года. Россия предоставила республике госкредит в размере €38 млн, рассказывал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Деньги в рамках госкредита пойдут на развитие технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — заявил Шугаев.