Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии Общество, 15:16 Как ЗОЖ помогает мотивировать сотрудников Pro, 15:13 Политик из партии Меркель предложил снять санкции с России до 2021 года Политика, 15:11 «Ахмат» по пенальти победил «СКА-Хабаровск» в Кубке России Спорт, 15:05 Кейс-шоу: как быстрорастущие компании добивались роста и лидерства РБК и SAP, 15:04 Путин назвал поставки сельхозпродукции в Венесуэлу гуманитарной помощью Политика, 14:59 Акимов назвал исполнение Крымом дорожного нацпроекта плачевным Бизнес, 14:50 «Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ об импичменте Трампа Политика, 14:50 «Оскары» — иностранцам. В какой компании может оказаться «Дылда» Стиль, 14:50 Экологичная архитектура: 6 самых «зеленых» зданий в мире Недвижимость, 14:50 Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга Политика, 14:49 Второй за два дня пожар произошел на НПЗ в Ленинградской области Общество, 14:47 Госдума освободила от НДФЛ выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций Общество, 14:47 Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову Общество, 14:44
Политика ,  
0 
Путин назвал поставки сельхозпродукции в Венесуэлу гуманитарной помощью

Российские поставки сельскохозяйственной продукции в Венесуэлу расцениваются как гуманитарное сотрудничество двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «РИА Новости».

Путин отметил, что поставки сельхозпродукции играют значительную роль в росте товарооборота между двумя странами: за последние месяцы он составил 10%.

«Мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей», — сказал российский президент.

На встрече Путин также заявил, что в ближайшее время Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 млн доз вакцин против гриппа. По его словам, на постоянной основе Россия может поставлять 5 млн доз.

Сегодня, 25 сентября, в России проходят переговоры Путина и Мадуро. Венесуэльский лидер ранее говорил, что на встрече с российским президентом планирует обсудить динамику двусторонних отношений и поиск новых методов активизации взаимодействия между Москвой и Каракасом в экономической, культурной и социальной сферах.

Теги: Владимир Путин, Венесуэла, гуманитарная помощь
Материалы по теме
США расширили санкции против Венесуэлы в день приезда Мадуро в Россию
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter