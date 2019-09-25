Путин назвал поставки сельхозпродукции в Венесуэлу гуманитарной помощью

Российские поставки сельскохозяйственной продукции в Венесуэлу расцениваются как гуманитарное сотрудничество двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «РИА Новости».

Путин отметил, что поставки сельхозпродукции играют значительную роль в росте товарооборота между двумя странами: за последние месяцы он составил 10%.

«Мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей», — сказал российский президент.

На встрече Путин также заявил, что в ближайшее время Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 млн доз вакцин против гриппа. По его словам, на постоянной основе Россия может поставлять 5 млн доз.

Сегодня, 25 сентября, в России проходят переговоры Путина и Мадуро. Венесуэльский лидер ранее говорил, что на встрече с российским президентом планирует обсудить динамику двусторонних отношений и поиск новых методов активизации взаимодействия между Москвой и Каракасом в экономической, культурной и социальной сферах.