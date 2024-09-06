Лавров рассказал о встрече с Кулебой по просьбе властей Турции
В интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров рассказал детали встречи с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Турции. Она прошла на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и в итоге оказалась единственной встречей российского и украинского дипломатов.
По словам Лаврова, он не собирался лететь на Анталийский форум, поскольку он не вписывался в график, «но турецкая сторона очень просила». «Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра. Учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — рассказал глава российского МИДа.
Открыв встречу, Чавушоглу передал слово Кулебе как инициатору контакта: «Тогда Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО. То есть ничего нового и конструктивного там не прозвучало», — продолжил Лавров. По его словам, реальная работа шла по линиям делегаций, которые встречались сначала в Белоруссии, а в апреле 2022 года — в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Ничего, кроме официоза, от Кулебы тогда не прозвучало. Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился. Я, в свою очередь, там особо не рассуждал о каких-то возможных переговорах. Я сказал, что есть переговорный процесс (тогда он шел в Белоруссии) и давайте будем исходить из того, что все детали могут обсуждаться там», — резюмировал министр.
В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае переговоры были приостановлены. Позднее президент Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». В ноябре прошлого года Давид Арахамия утверждал, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
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