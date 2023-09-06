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США выделят Украине еще $665 млн военной помощи

Блинкен: США выделят Украине помощь на $1 млрд, из них $665 млн на военные цели
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Военная операция на Украине
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на сумму более $1 млрд, из которой $665 млн пойдут на военные цели. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военные и гражданские оборонные системы», — сказал Блинкен.

Ранее о выделении помощи Киеву на $175 млн, которая включает поставки снарядов с обедненным ураном, объявил Пентагон.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военная помощь финансовая помощь Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба