США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США вслед за Великобританией передадут Украине снаряды с обедненным ураном — они вошли в новый пакет военной помощи США на $175 млн. Москва критиковала передачу Украине «оружия с ядерным компонентом» и допускала зеркальный ответ

Танк Аbrams (Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $175 млн, который включает поставку снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams, сообщил Пентагон.

Предоставленный Украине пакет военной помощи стал 46-м по счету с августа 2021 года. Помимо 120-мм снарядов с обедненным ураном (их количество не уточнили), США передадут Киеву:

дополнительное оборудование для ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

81-мм минометные снаряды;

ракеты с оптическим наведением TOW;

противотанковые комплексы Javеlin и АТ-4;

свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы;

запасные части, техническое и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности», — подчеркнули в Пентагоне.

О том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном, 1 сентября сообщал Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, и подтверждения двух информированных источников.



Боеприпасы подходят к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник агентства. О том, первые десять американских танков могут прибыть на Украину к середине сентября, сообщала и Politico. Всего США обещали поставить украинской стороне 31 танк.

Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Москва решение раскритиковала, предупреждая Лондон об ответственности за их применение. Президент России Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы: «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать». Он счел, что тем самым Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.



Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.



Опрошенные РБК эксперты поясняли, что такие снаряды позволяют «повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков». Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, говорил независимый эксперт Александр Храмчихин. По его словам, такие боеприпасы «очень вредны, но по-другому», нежели «грязная бомба».