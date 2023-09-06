Китай запретил сотрудникам нескольких министерств использовать iPhone

Использование техники Apple госслужащими несет риски для национальной безопасности, считают власти КНР. Отказаться от иностранной техники чиновникам приказали до конца сентября

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Китай запретил чиновникам правительственных учреждений использовать iPhone и другие устройства, изготовленные зарубежными компаниями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По слова собеседников WSJ, соответствующие инструкции сотрудники правительственных учреждений получили от своих руководителей через рабочие чаты или на общих собраниях. Газета отмечает, что оценить, какую часть чиновников коснется распоряжение, невозможно, но пишет, что однотипные приказы получили сотрудники нескольких госучреждений.

О запрете на использование иностранных гаджетов для сотрудников ряда министерств также пишет со ссылкой на источники издание South China Morning Post (SCMP), которое базируется в Гонконге. По его данным, речь идет о работниках ведомств, связанных со сферами инвестиций, торговли и международных отношений. Также газета отмечает, что речь идет именно о технике производства компании Apple и не распространяется на устройства других иностранных брендов.

По словам пяти собеседников SCMP, эти меры направлены на устранение потенциальных рисков для национальной безопасности Китая, связанных с иcпользованием иностранной техники. Заменить iPhone госчиновники должны до конца сентября.

WSJ также отмечает, что власти Китая в течение нескольких лет ограничивали использование Apple госслужащими, но теперь запрет расширили. В 2014 году Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство запретило приобретать технику американского производителя через госзакупки, в том числе iPad и MacBook.

Информационное управление Госсовета КНР и Apple не ответили на запросы WSJ до публикации заметки.

Решение Пекина может повлиять на развитие иностранных компаний в стране, отмечает WSJ, в том числе на самого производителя iPhone. Сейчас Apple является лидером в сегменте премиальных телефонов в стране и получает 19% общей выручки от продаж на этом рынке.

Китай запрещает сотрудникам государственных учреждений использовать продукцию иностранных брендов не в первый раз. В 2021 году правительство ограничило продажи Tesla для военнослужащих и сотрудников ключевых государственных компаний, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На этот шаг власти пошли из-за опасений, что электромобили могут стать источником утечек информации, касающейся национальной безопасности. В частности, китайские эксперты пришли к выводу, что датчики Tesla могут собирать данные о том, что расположено на территории, где передвигается автомобиль, а также информацию, когда и где используются автомобили.

Кроме того, через электромобиль можно получить доступ к личной информации владельца, например, список контактов мобильного телефона, если гаджет подключен к машине. На Tesla также запрещали заезжать в жилые комплексы, где живет персонал, работающий в важных отраслях промышленности и государственных учреждениях, и въезжать в город Бэйдайхэ, где проходили летние выездные мероприятия Компартии Китая, сообщало со ссылкой на собственные источники агентство Bloomberg. По данным SMCP, запрет для чиновников и военных на использование Tesla действует и сейчас.

Вводят запреты на использование продукции китайских технологических компаний и в США. Джо Байден в ноябре 2021 года запретил китайским компаниям Huawei, ZTE, Hytera и нескольким другим получать лицензии на продажу нового оборудования от регулирующих органов страны. В 2022 году США также запретили ввоз телекоммуникационного оборудования и устройств для видеонаблюдения, произведенных этими компаниями и их «дочками».

Власти США неоднократно обвиняли китайские власти в сборе конфиденциальных данных американцев с помощью TikTok. Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс назвал приложение китайским троянским конем и говорил, что Китай может намеренно показывать гражданам США «материалы, вызывающие разногласия в обществе», или удалять то, что выставляет Пекин в плохом свете.

В мае 2023 года первый штат США объявил, что запретит TikTok, — такой закон подписал губернатор Монтаны Грег Джанфорте.