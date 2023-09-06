branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 17:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:11
Росстат зафиксировал снижение числа бедных на 1,9 млн человек Экономика, 19:00
Вышел тизер фильма Дэвида Йейтса «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант Life, 18:57
Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет в колониях Политика, 18:51
«Витязь» сообщил о гибели тренера хоккейной школы в зоне спецоперации Спорт, 18:46
Центробанк назвал регионы с самыми высокими и низкими ставками по ипотеке Недвижимость, 18:46
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Центру России пообещали «большое классическое бабье лето» Политика, 18:34
Германия запланировала троекратное увеличение закупок боеприпасов Политика, 18:30
Сергей Бубка впервые ответил на обвинения в связях с Россией Спорт, 18:28
Okko обвинил Телеспорт в незаконной продаже прав на отбор Евро-2024 Спорт, 18:22
Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт Национальные проекты, 18:20
Власти выделили более ₽200 млрд из ФНБ на самолеты и инфраструктуру Бизнес, 18:19
Китай запретил сотрудникам нескольких министерств использовать iPhone Политика, 18:17
Политика ,  
0 

Китай запретил сотрудникам нескольких министерств использовать iPhone

WSJ: Китай запретил сотрудникам госучреждений использовать iPhone
Использование техники Apple госслужащими несет риски для национальной безопасности, считают власти КНР. Отказаться от иностранной техники чиновникам приказали до конца сентября
Apple AAPL $183,38 -3,26% Купить
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китай запретил чиновникам правительственных учреждений использовать iPhone и другие устройства, изготовленные зарубежными компаниями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По слова собеседников WSJ, соответствующие инструкции сотрудники правительственных учреждений получили от своих руководителей через рабочие чаты или на общих собраниях. Газета отмечает, что оценить, какую часть чиновников коснется распоряжение, невозможно, но пишет, что однотипные приказы получили сотрудники нескольких госучреждений.

О запрете на использование иностранных гаджетов для сотрудников ряда министерств также пишет со ссылкой на источники издание South China Morning Post (SCMP), которое базируется в Гонконге. По его данным, речь идет о работниках ведомств, связанных со сферами инвестиций, торговли и международных отношений. Также газета отмечает, что речь идет именно о технике производства компании Apple и не распространяется на устройства других иностранных брендов.

По словам пяти собеседников SCMP, эти меры направлены на устранение потенциальных рисков для национальной безопасности Китая, связанных с иcпользованием иностранной техники. Заменить iPhone госчиновники должны до конца сентября.

WSJ также отмечает, что власти Китая в течение нескольких лет ограничивали использование Apple госслужащими, но теперь запрет расширили. В 2014 году Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство запретило приобретать технику американского производителя через госзакупки, в том числе iPad и MacBook.

Информационное управление Госсовета КНР и Apple не ответили на запросы WSJ до публикации заметки.

Читайте на РБК Pro
Сентябрь — худший месяц для американских акций. Чего ждать на этот раз
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России

Решение Пекина может повлиять на развитие иностранных компаний в стране, отмечает WSJ, в том числе на самого производителя iPhone. Сейчас Apple является лидером в сегменте премиальных телефонов в стране и получает 19% общей выручки от продаж на этом рынке.

Китай запрещает сотрудникам государственных учреждений использовать продукцию иностранных брендов не в первый раз. В 2021 году правительство ограничило продажи Tesla для военнослужащих и сотрудников ключевых государственных компаний, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На этот шаг власти пошли из-за опасений, что электромобили могут стать источником утечек информации, касающейся национальной безопасности. В частности, китайские эксперты пришли к выводу, что датчики Tesla могут собирать данные о том, что расположено на территории, где передвигается автомобиль, а также информацию, когда и где используются автомобили.

Кроме того, через электромобиль можно получить доступ к личной информации владельца, например, список контактов мобильного телефона, если гаджет подключен к машине. На Tesla также запрещали заезжать в жилые комплексы, где живет персонал, работающий в важных отраслях промышленности и государственных учреждениях, и въезжать в город Бэйдайхэ, где проходили летние выездные мероприятия Компартии Китая, сообщало со ссылкой на собственные источники агентство Bloomberg. По данным SMCP, запрет для чиновников и военных на использование Tesla действует и сейчас.

Вводят запреты на использование продукции китайских технологических компаний и в США. Джо Байден в ноябре 2021 года запретил китайским компаниям Huawei, ZTE, Hytera и нескольким другим получать лицензии на продажу нового оборудования от регулирующих органов страны. В 2022 году США также запретили ввоз телекоммуникационного оборудования и устройств для видеонаблюдения, произведенных этими компаниями и их «дочками».

Власти США неоднократно обвиняли китайские власти в сборе конфиденциальных данных американцев с помощью TikTok. Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс назвал приложение китайским троянским конем и говорил, что Китай может намеренно показывать гражданам США «материалы, вызывающие разногласия в обществе», или удалять то, что выставляет Пекин в плохом свете.

В мае 2023 года первый штат США объявил, что запретит TikTok, — такой закон подписал губернатор Монтаны Грег Джанфорте.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Китай iPhone WSJ чиновники запрет
Материалы по теме
Дума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры
Политика
Каждый пятый россиянин исключил отказ от iPhone ради работы
Общество
Минпромторг призвал промышленность отказаться от iPhone на работе
Технологии и медиа