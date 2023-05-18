Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17 мая, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17 мая, 17:35
Первый штат США полностью запретит TikTok Технологии и медиа, 08:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:04
Гвардиола не ожидал разгромной победы над «Реалом» в Лиге чемпионов Спорт, 08:00
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке Pro, 08:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:45
Анчелотти рассказал об успехе после разгрома в ЛЧ и будущем в «Реале» Спорт, 07:44
Китай не увидел панацеи для урегулирования конфликта на Украине Политика, 07:42
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для СБУ Политика, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Будет ли итальянский финал в Лиге Европы. Каковы шансы «Ромы» Моуриньо Спорт, 07:30
NYT сообщила о росте стоимости нефти из-за лесных пожаров в Канаде Экономика, 07:16
Турбизнес предупредили о заканчивающихся местах в семейных отелях Сочи Бизнес, 07:00
Киев назвал условие личного участия Зеленского в саммите G7 Политика, 06:52
В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО Общество, 06:45
Технологии и медиа ,  
0 

Первый штат США полностью запретит TikTok

Монтана стала первым штатом США, где запретят TikTok
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий работу сервиса коротких видео TikTok, чтобы защитить граждан от предполагаемого сбора разведданных Китаем, сообщает Reuters.

Власти Монтаны запретят магазинам приложений Google Play и App Store предлагать скачать TikTok. При этом для граждан, которые уже пользуются приложением, никаких штрафных санкций не будет. Запрет должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Ранее руководство приложения выступало с заявлением о том, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, незаконно запрещая TikTok», и пообещало, что «продолжит работу по защите прав пользователей внутри Монтаны и за ее пределами».

Власти США неоднократно обвиняли китайские власти в сборе конфиденциальных данных американцев с помощью TikTok. Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс назвал приложение китайским троянским конем и говорил, что Китай может намеренно показывать гражданам США «материалы, вызывающие разногласия в обществе», или удалять то, что выставляет его в плохом свете.

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу, в свою очередь, отвечал, что соцсеть представляет не бóльшую угрозу, чем YouTube и Instagram (владелец последней, Meta Platform Inc., признан экстремистской организацией в России и запрещен).

В 2020 году Дональд Трамп, который тогда был президентом США, запретил гражданам скачивать TikTok и китайский мессенджер WeChat, но новый президент Джо Байден после вступления в должность отменил этот указ. В декабре 2022 года сенат США проголосовал за принятие проекта закона, запрещающего чиновникам использовать TikTok на устройствах, принадлежащих правительству.

Читайте на РБК Pro
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Дефицит так высок, что людей разбирают мгновенно: что ждет рынок труда
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку

Кроме того, приложение запретили использовать чиновникам в Австралии, Канаде, Новой Зеландии (только для членов парламента), Великобритании, а также в Евросовете, Европарламенте и Еврокомиссии.

Теги
США Монтана TikTok
Материалы по теме
Прибыль российского TikTok вопреки ограничениям за год выросла в 10 раз
Технологии и медиа
Владелец TikTok впервые обогнал Tencent и Alibaba по прибыли
Бизнес
Производитель оружия для Киева заявил о дефиците энергии из-за TikTok
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter