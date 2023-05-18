Первый штат США полностью запретит TikTok

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Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий работу сервиса коротких видео TikTok, чтобы защитить граждан от предполагаемого сбора разведданных Китаем, сообщает Reuters.

Власти Монтаны запретят магазинам приложений Google Play и App Store предлагать скачать TikTok. При этом для граждан, которые уже пользуются приложением, никаких штрафных санкций не будет. Запрет должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Ранее руководство приложения выступало с заявлением о том, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, незаконно запрещая TikTok», и пообещало, что «продолжит работу по защите прав пользователей внутри Монтаны и за ее пределами».

Власти США неоднократно обвиняли китайские власти в сборе конфиденциальных данных американцев с помощью TikTok. Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс назвал приложение китайским троянским конем и говорил, что Китай может намеренно показывать гражданам США «материалы, вызывающие разногласия в обществе», или удалять то, что выставляет его в плохом свете.

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу, в свою очередь, отвечал, что соцсеть представляет не бóльшую угрозу, чем YouTube и Instagram (владелец последней, Meta Platform Inc., признан экстремистской организацией в России и запрещен).

В 2020 году Дональд Трамп, который тогда был президентом США, запретил гражданам скачивать TikTok и китайский мессенджер WeChat, но новый президент Джо Байден после вступления в должность отменил этот указ. В декабре 2022 года сенат США проголосовал за принятие проекта закона, запрещающего чиновникам использовать TikTok на устройствах, принадлежащих правительству.

Кроме того, приложение запретили использовать чиновникам в Австралии, Канаде, Новой Зеландии (только для членов парламента), Великобритании, а также в Евросовете, Европарламенте и Еврокомиссии.