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Власти США назвали TikTok китайским «троянским конем»

Глава отдела кибербезопасности АНБ США назвал TikTok китайским «троянским конем»
Китайские власти могут «манипулировать информацией» в TikTok, показывая американским пользователям материалы, вызывающие разногласия в обществе, или удаляя то, что выставляет их в плохом свете, объяснили в АНБ США
Фото: Joe Scarnici / Getty Images
Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Приложение китайского сервиса коротких видео TikTok является китайским «троянским конем» и представляет собой долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс.

«Зачем вам понадобилось приводить троянского коня в крепость? Зачем вам внедрять это в США в условиях, когда китайцы могут манипулировать данными, чтобы либо намеренно показывать что-то нашему населению — материалы, вызывающие разногласия в обществе, — и удалять то, что выставляет их в плохом свете?» — сказал Джойс на конференции Silverado Accelerator в Калифорнии (цитата по Bloomberg).

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу во время слушаний в комитете палаты представителей США на прошлой неделе заявил, что TikTok представляет не бóльшую угрозу, чем такие социальные сети, как YouTube и Instagram (владелец последней, Meta Platform Inc., признана экстремистской организацией в России и запрещена), и что его компания приняла больше мер предосторожности, чем любой из ее западных конкурентов.

В декабре прошлого года сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о запрете TikTok. Авторы документа выразили опасение, что соцсеть может использоваться для слежки за американцами.

Позднее сенат США проголосовал за принятие проекта закона, запрещающего чиновникам использовать китайское приложение TikTok на устройствах, принадлежащих правительству.

В 2020 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пытался запретить китайские приложения TikTok и WeChat. Приложения должны были удалить из App Store и Google Play на территории страны. После прихода к власти Джо Байдена введение ограничений на работу TikTok «на время» отложили.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
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