Польша и Словакия запустили газопровод между странами

Они рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от поставок из России. Строительство газопровода началось в 2018 году, он соединяет ГТС двух стран и открывает для них альтернативные пути поставок

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Польша и Словакия запустили газопровод, соединяющий их газотранспортные системы. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши, где находится одна из конечных точек сооружение.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал газопровод «доказательством, что связи между севером и югом могут укреплять безопасности стран», передает wnp.pl. Он позволит «избежать перспективы газового шантажа со стороны Кремля», пояснил Моравецкий. По словам премьера Словакии Эдуарда Хегера, газопровод дает «чувство свободы» за счет «альтернативы, которая не зависит от российского газа».

Строительство началось еще в 2018 году. Общая протяженность газопровода — более 160 км (103 км на территории Словакии, 61,3 км — Польши). В Словакии трубопровод проходит от границы с Польшей до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны недалеко от границы с Украиной.

Оператор ГТС в Словакии EUStream пояснил, что газопровод поможет обеспечить доступ Польши к поставкам из Южного газотранспортного коридора и из региона Адриатического моря. Словакии станет доступнее СПГ, прибывающий в Польшу из месторождений в Норвегии. Газопровод стал частью транспортного коридора Север — Юг. Предполагается, что по нему можно будет перекачивать 4,7 млрд куб. м газа в год из Польши в Словакию и 5,7 млрд — в обратном направлении.

На фоне санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Россия в апреле обязала «недружественные страны» (в список входят и Польша, и Словакия) платить за газ в рублях. Варшава отказалась, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, а та разорвала соглашение о покупке российского газа. Словакия в мае согласилась оплатить газ по предложенной Россией схеме — положить нужную сумму в евро на счет в Газпромбанке, чтобы тот перевел платеж в рубли и направил «Газпрому». «Со второй частью мы не имеем ничего общего», — подчеркнул министр экономики Словакии Рихард Сулик. В августе он заявил, что страна обеспечена газом до конца предстоящего отопительного сезона.