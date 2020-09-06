Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии

Глава МИД республики считает, что страны Евросоюза должны оказывать белорусскому народу более конкретную и ощутимую помощь

Фото: Александр Земляниченко / AP

Евросоюз теряет свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times.

По мнению главы МИДа, европейские страны должны поддерживать демократические движения в Белоруссии, оказывать им «конкретную помощь» и активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск.

ЕС, как пояснил Линкявичус, должен был оказать «содержательную и ощутимую» поддержку белорусской оппозиции. «Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — заявил литовский министр.

Он предположил, что в случае проведения Минском реформ он сможет рассчитывать на более тесное сотрудничество со странами ЕС.