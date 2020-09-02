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Протесты в Белоруссии ,  
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Литва одобрила план поддержки белорусскому народу

Литва введет 100 стипендий для белорусских студентов, направит €100 тыс. на гуманитарную помощь и €200 тыс. Европейскому гуманитарному университету, закрытому Минском в 90-е годы
Фото: AP
Фото: AP

Правительство Литвы одобрило план помощи оппозиции Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что принятый план будет не последним шагом поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».

Одобренный проект помощи предусматривает выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов. Кроме того, Вильнюс направит €100 тыс. на гуманитарную помощь республике.

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Еще €200 тыс. выделят расположенному в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету, учрежденному в Минске в 1992 году, а затем закрытому белорусскими властями.

Кроме того, Литва намерена упростить выдачу въездных виз для граждан Белоруссии, оформление права на работу в стране.

По итогам заседания кабмина литовским министерствам и профильным ведомствам поручили до 8 сентября подготовить предложения по дополнительным мерам помощи народу Белоруссии. Они будут включать также поддержку науки, СМИ, гражданских инициатив, предприятий.

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Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска
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Фото: ТАСС

Литва, куда после президентских выборов уехала соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская, вместе с Латвией и Эстонией объявили персоной нон грата Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики.

Страны Балтии не признали результаты выборов в Белоруссии, по итогам которых Лукашенко набрал более 80% голосов, и обвинили Минск в фальсификациях, применении насилия к мирным протестующим и преследовании журналистов и политиков.

Лукашенко назвал объявленные Литвой, Латвией и Эстонией санкции «вяканьем из-под забора» и заявил, что это было сделано по «команде» других европейских стран.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Литва, Белоруссия, поддержка, оппозиция
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