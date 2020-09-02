Литва одобрила план поддержки белорусскому народу

Литва введет 100 стипендий для белорусских студентов, направит €100 тыс. на гуманитарную помощь и €200 тыс. Европейскому гуманитарному университету, закрытому Минском в 90-е годы

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Правительство Литвы одобрило план помощи оппозиции Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что принятый план будет не последним шагом поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».

Одобренный проект помощи предусматривает выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов. Кроме того, Вильнюс направит €100 тыс. на гуманитарную помощь республике.

Еще €200 тыс. выделят расположенному в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету, учрежденному в Минске в 1992 году, а затем закрытому белорусскими властями.