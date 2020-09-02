Литва одобрила план поддержки белорусскому народу
Правительство Литвы одобрило план помощи оппозиции Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис заявил, что принятый план будет не последним шагом поддержки соседнего государства, которое «несколько недель не мирится с результатами незаконных выборов».
Одобренный проект помощи предусматривает выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов. Кроме того, Вильнюс направит €100 тыс. на гуманитарную помощь республике.
Еще €200 тыс. выделят расположенному в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету, учрежденному в Минске в 1992 году, а затем закрытому белорусскими властями.