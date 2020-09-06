Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть»

Глава украинского МИДа посчитал, что отношения между двумя странами уже не будут прежними. Причиной этому стали решение Лукашенко вернуть Москве задержанных россиян и обвинения в адрес Киева

Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Белоруссия ведет в отношении Украины недружественную политику. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр, комментируя решение Минска о передаче Москве задержанных в июле бойцов ЧВК и последние заявления президента страны Александра Лукашенко.

«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — добавил он. По мнению Кулебы, в Белоруссии массово и системно нарушаются права человека.

Глава МИДа заявил, что Россия начинает заводить в Белоруссии своих специалистов, а обвиняют в итоге Киев.