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Политика ,  
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Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть»

Глава украинского МИДа посчитал, что отношения между двумя странами уже не будут прежними. Причиной этому стали решение Лукашенко вернуть Москве задержанных россиян и обвинения в адрес Киева
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Белоруссия ведет в отношении Украины недружественную политику. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

«Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть», — сказал министр, комментируя решение Минска о передаче Москве задержанных в июле бойцов ЧВК и последние заявления президента страны Александра Лукашенко.

«Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого», — добавил он. По мнению Кулебы, в Белоруссии массово и системно нарушаются права человека.

Глава МИДа заявил, что Россия начинает заводить в Белоруссии своих специалистов, а обвиняют в итоге Киев.

Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии
Политика
Сергей Лавров

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 российских гражданина, которых КГБ обвинило в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Власти страны утверждали, что задержанные — бойцы частной военной компании Вагнера. Российские власти заявляли, что задержанные не имели целей в Белоруссии и направлялись исполнять контракт в Южной Америке.

В Киеве среди задержанных опознали лиц, находящихся в розыске и подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины, и потребовали их выдачи. Александр Лукашенко в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном пообещал экстрадировать «боевиков» на Украину.

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Представитель России в ООН заявил о связи протестов Белоруссии с Украиной
Политика

Однако после проведения выборов главы государства Минск 14 августа передал россиян Москве. В Киеве осудили это решение. В некоторых СМИ начала появляться информация, что задержание в Белоруссии российских граждан является провокацией спецслужб Украины. В Киеве эти сведения опровергли, назвав их «хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией».

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим коллегой из Минска Владимиром Макеем заявил, что на территории Белоруссии находится около 200 экстремистов, натренированных на Украине, которые провоцируют и несут ответственность за насилие во время белорусских протестов.

О том, что протестная деятельность в Белоруссии координируется из Украины, утверждал заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Украина, Белоруссия, Дмитрий Кулеба
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Представитель России в ООН заявил о связи протестов Белоруссии с Украиной
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Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии
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