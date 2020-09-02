Протесты в Белоруссии , 02 сен, 14:00
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Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии
Сергей Лавров
На территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, которые были на на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Трансляция велась в Twitter российского дипведомства.
«По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал Лавров.
Он добавил, что лагеря по подготовке таких экстремистов, по данным МИДа, находятся в Волынской, Днепропетровской областях.
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