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Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

На территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, которые были на на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Трансляция велась в Twitter российского дипведомства.

«По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал Лавров.

Он добавил, что лагеря по подготовке таких экстремистов, по данным МИДа, находятся в Волынской, Днепропетровской областях.

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Теги: Сергей Лавров, Белоруссия, Украина, экстремисты
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