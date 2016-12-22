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В Google ответили на предупреждение Роскомнадзора и ЦИК из-за Навального
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В Google ответили на предупреждение Роскомнадзора и ЦИК из-за Навального
Политика, 19:52
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В Google ответили на предупреждение Роскомнадзора и ЦИК из-за Навального

Google заявила, что рассматривает все обоснованные обращения от властей. Такое заявление корпорация сделала в ответ на просьбу РБК прокомментировать заявления ЦИК и Роскомнадзора о публикации в принадлежащем компании видеохостинге YouTube видеозаписи оппозиционера Алексея Навального.

«Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Ранее член ЦИК Александр Клюкин рассказал, что отправил письмо исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу, в котором разъяснил часть статей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав». В частности, Клюкин обеспокоен тем, что «Навальный приобретает у Google рекламные инструменты», чтобы размещать на YouTube информацию о своей акции.

По словам члена ЦИК, подобные мероприятия могут привести к «массе нарушений» законодательства о выборах. В копии письма ЦИК, которую РБК предоставил источник, говорится, что в избирком обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Там попросили ЦИК проверить, не нарушает ли Навальный закон, покупая у Google рекламные инструменты, push-уведомления и прероллы. В письме Клюкин напоминает американской корпорации, что вмешательство иностранных организаций в российские выборы недопустимо.

ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google из-за видео Навального
Политика

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «некоторые иностранные интернет-площадки не сопереживают прозрачности российских избирательных процессов, являются рупором распространения противоправной информации».

В начале августа Навальный анонсировал проведение всероссийской акции, связанной с решением правительства повысить пенсионный возраст. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга подтвердили РБК согласование акции. Власти Москвы разрешение на проведение акции не дали. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в разговоре с РБК назвал заявления ЦИК «по меньшей мере странными», отметив, что ролики на YouTube посвящены пенсионной реформе, а не выборам.

Теги: Google , Навальный
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