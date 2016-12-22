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Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября
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Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября
Политика, 19:41
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Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября

Сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые выйдут на несогласованную акцию протеста 9 сентября в Москве, могут быть привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Елена Романова.

По ее словам, департамент уведомил юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь о несогласованности митинга 9 сентября против повышения пенсионного возраста в центре Москвы. Романова отметила, что глава департамента Владимир Черников также «указал объективные причины несогласования шествия и митинга в столице 9 сентября».

Ранее Навальный в своем блоге написал, что в ответе мэрии «не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения, и по закону это означает одно: акция согласована».

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Общероссийская акция протеста против пенсионной реформы должна пройти в единый день голосования 9 сентября. Сторонники Навального протестуют против инициативы правительства о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет к 2034 году. По данным опросов, 92% россиян выступают против пенсионной реформы.

Теги: Москва , акция протеста , Алексей Навальный , Пенсии
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