ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России

Российские силы не допустили прорыва границы, сообщил врио губернатора Курской области. В марте украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона, пограничники их остановили

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Украинские военные совершили «вооруженную провокацию» у границы России и Украины. Об этом сообщила ФСБ.

Она была совершена утром 6 августа на границе около Курской области. Во время нее под обстрел попали «приграничные населенные пункты Курской области».

Пограничные наряды и подразделения российских военных принимают «меры по отражению вооруженной агрессии», сообщили в ФСБ.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. По его словам, бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы. В регионе также в течение 6 августа неоднократно объявлялась и отменялась ракетная опасность.

«Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — написал он.

В марте Роман Старовойт, который занимал тогда пост губернатора региона, сообщал о попытке прорыва украинских диверсантов в Курскую область. Диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе. В результате завязался стрелковый бой и пограничники остановили бойцов ВСУ.

Одновременно с этим, по информации Минобороны, украинские силы пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений — атаки были зафиксированы около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. ФСБ тогда сообщала, что потери диверсантов составили более 100 человек, также были уничтожены шесть танков, 20 бронемашин и самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства.

22 мая прошлого года диверсионно-разведывательная группа ВСУ атаковала городской округ Грайворон. Был объявлен режим контртеррористической операции (КТО), который сняли на следующий день. В Минобороны подчеркнули, что во время ее проведения националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а их остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.