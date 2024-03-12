Курский губернатор сообщил о попытке прорыва украинских диверсантов

В Курскую область попыталась прорваться украинская ДРГ, сообщил губернатор Роман Старовойт. Попытки прорыва удалось избежать, идет стрелковый бой

Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

В Курскую область попытались прорваться украинские диверсанты, сообщил губернатор области Роман Старовойт в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», — заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

Губернатор заявил, что благодарит погрануправление ФСБ и Минобороны «за защиту региона и нашего спокойствия».

Старовойт также указал, что со стороны Украины «ведется обстрел поселка Теткино», где есть один пострадавший. У него, по словам губернатора, легкое ранение. Также в регионе во время «неспокойной ночи» были сбиты 11 украинских беспилотников. «До сих пор не снята ракетная опасность», — написал губернатор.

Ночью Старовойт сообщал о том, что над регионом сбиты шесть беспилотников. Позже Минобороны сообщило, что над Курской областью сбиты 11 БПЛА.

В Курске продолжает работу система ПВО, предупреждал губернатор утром.