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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами

Минобороны: диверсанты пытались зайти в Белгородскую область с трех направлений
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области диверсанты попытались зайти с трех направлений. Были также четыре атаки ДРГ в Курской области, сообщили в Минобороны. По данным ФСБ и военных, у диверсантов на вооружении были бронемашины и танки
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украинские силы пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трех направлений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Были также зафиксированы четыре атаки ДРГ на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

В ведомстве сообщили, что попытка ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях была сорвана.

Атаки в Белгородской области были зафиксированы около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. В общей сложности в области были убиты 60 украинских диверсантов, уничтожены пять танков и бронетранспортер.

Кроме того, с 8:00 до 8:25 мск были отбиты четыре атаки диверсантов в Курской области. Те пытались прорваться на территорию России в районе поселка Теткино. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.

ФСБ заявила о срыве попытки прорыва диверсантов через границу
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

По данным ФСБ, потери противника составили более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французскую артиллерийскую установку Caesar. Ранее о диверсантах сообщал курский губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области. Между военными был стрелковый бой, но, по словам губернатора, «никакого прорыва не было».

Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами
Минобороны раскрыло детали боя с пытавшимися прорваться диверсантами

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Минобороны Курская область Белгородская область диверсанты
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