«Росатом» оценил последствия столкновений в Бангладеш для АЭС
Политические события, которые происходят в Бангладеш, не влияют на ход реализации проекта АЭС «Руппур», сообщил РБК «Росатом».
«Российские и международные специалисты, задействованные в реализации проекта, находятся в полной безопасности, в штатном режиме осуществляют свою трудовую деятельность», — подчеркнули в госкорпорации.
По данным Росатома, сейчас на энергоблоке № 1 ведутся предпусковые работы, а энергоблок № 2 продолжают строить. «Все работы на площадке идут по графику», — заверили там.
АЭС «Руппур» находится вблизи от одноименного поселка в провинции Пабна в Бангладеш. Всего на станции будет два энергоблока, в каждом будет находится Водо-водяной энергетический реактор мощностью в 1200 МВт — ВВЭР-1200. Возможный жизненный цикл такого реактора составляет 100 лет.
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС было подписано еще в ноябре 2011 года. В декабре 2015 года был подписан генеральный контракт на сооружение станции. В ноябре 2017 года Бангладешский орган регулирования атомной энергии (BAERA) выдал Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) лицензию на строительство «Руппур». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация надеется в декабре произвести пуск реактора блока № 1 на АЭС.
С конца июля в Бангладеш продолжаются протесты. Их участники требуют положить конец системе квот, которая резервировала до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. 21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности. Протестующие называли систему квот дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами лиг» возглавляла движение за независимость.
5 августа Хасина, которая занимала пост премьера Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку и улетела в Индию. Президент страны Мохаммад Шахабуддин провел встречу с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство. В тот же день протестующие ворвались на территорию резиденции премьера и напали на дом министра внутренних дел Бангладеш.
В ходе протестов погибли более 300 человек, среди них как участники акций, так и полицейские. Свыше 9 тыс. демонстрантов были арестованы. Вечером 5 августа МИД России сообщал, что россияне в Бангладеш не пострадали. Российское посольство рекомендовало россиянам покинуть страну в связи с протестами, «когда это будет безопасно». Дипмиссия уточняла, что в Бангладеш находится около 5 тыс. россиян, большинство из которых работают на строительной площадке АЭС «Руппур».
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