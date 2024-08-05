Президент Бангладеш объявил о роспуске парламента

Решение о роспуске парламента было принято на встрече с представителями партий и гражданского общества. Премьер Бангладеш ранее подала в отставку на фоне протестов, было объявлено о создании временного правительства

Мохаммад Шахабуддин (Фото: офис президента Бангладеш)

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин провел встречу с лидерами политических партий страны и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство, сообщает портал Prothomalo.

Полномочиями по роспуску парламента, согласно Конституции республики, в Бангладеш обладает президент.

В Бангладеш с начала июля идут массовые протесты. Все началось со студенческих акций в разных городах — молодежь выступила против решения властей вернуть квотирование 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость (эту практику власти отменили в 2018 году, но в июне 2024-го возобновили по решению суда). Протестующие сочли меру дискриминационной. Вскоре митинги переросли в беспорядки, их жертвами стали 300 человек, более 9 тыс. были арестованы.

21 июля Верховный суд республики постановил сократить трудовую квоту для семей ветеранов до 5%. Но протесты продолжились: члены организации «Студенты против дискриминации» требовали наказать виновных в гибели людей во время июльских акций, освободить арестованных, открыть студенческие кампусы и восстановить работу интернета, доступ к которому был ограничен властями.

Днем 5 августа протестующие начали штурмовать резиденцию премьер-министра в столице Дакке — дворец Ганабхабан. Они также разгромили резиденцию главы МВД, подожгли столичный офис правящей «Авами лиг» и захватили здание парламента.

В этот же день премьер-министр Бангладеш, лидер старейшей в стране партии «Авами лиг» («Народная лига») 76-летняя Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. По сведениям Prothomalo, вместе с ней бежали ее младшая сестра и политический соратник Шейх Рехана. Они полетели на военном вертолете в Индию, власти которой гарантировали им безопасность. По данным The Hindu, Шейх Хасина также запросила убежище в Великобритании.

Главнокомандующий бангладешской армией Вакер-Уз-Заман в день бегства Шейх Хасины объявил о формировании временного правительства. Ее сын Саджиб Вазед Джой сообщил, что мать больше не вернется в политику.

По данным посольства России в Дакке, сейчас в Бангладеш находятся около 5 тыс. россиян, они не пострадали.