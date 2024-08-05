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Политика ,  
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Посольство рекомендовало россиянам покинуть Бангладеш из-за протестов

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Россиянам рекомендовали покинуть Бангладеш в связи с протестами, охватившими страну, сообщило российское посольство в Дакке в телеграм-канале.

«Рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что в Дакке и других крупных городах страны «сохраняется напряженная обстановка», и призвали россиян избегать скоплений людей и не ходить в места, где проходят акции, а также носить с собой документы и мобильный телефон. Дома следует иметь достаточный запас воды, еды и лекарств.

Ранее в столице Бангладеш закрыли единственный аэропорт — международную воздушную гавань Хазрат Шахджалал. В российской дипмиссии рассказали, что протестующие перекрыли главную дорогу, которая ведет к аэропорту.

В МИДе сообщили, что находящиеся в Бангладеш россияне не пострадали
Политика
Фото:Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку и улетела в Индию. Позднее президент страны Мохаммад Шахабуддин провел встречу с лидерами политических партий страны и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство.

В тот же день демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера и напали на дом министра внутренних дел Бангладеш. По последним данным, в ходе протестов погибли более 300 человек, среди них как участники акций, так и полицейские. Свыше 9 тыс. демонстрантов были арестованы.

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Бангладеш из-за протестов
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По данным российского МИДа, среди пострадавших во время беспорядков в Бангладеш граждан России нет. В посольстве в Дакке сообщили, что в стране находятся около 5 тыс. россиян, большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур» (проект реализует «Росатом»).

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